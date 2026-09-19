TRAGÉDIA

Padre e mulher morrem e vigário fica gravemente ferido após acidente com dois carros e caminhão em rodovia

Acidente envolvendo dois carros e um caminhão aconteceu na SP-338, em Mococa, no interior de São Paulo; motorista de um dos veículos também morreu no local

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 10:30

Padre e mulher morrem e vigário fica gravemente ferido após acidente com dois carros e caminhão em rodovia Crédito: Reprodução

Um padre e uma mulher morreram e um vigário ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo dois carros e um caminhão, na tarde desta sexta-feira (18), na Rodovia Abrão Assed (SP-338), em Mococa, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 14h, na altura do km 278, no sentido norte.

O padre Guaraciba Lopes de Oliveira Junior, 71 anos, pároco da Paróquia São Domingos, em Poços de Caldas (MG), não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o vigário Francisco dos Santos, 80, foi socorrido em estado grave e permanece internado na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Amadeu Vieira Guerra, em Mococa.

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Segundo o boletim de ocorrência, a motorista de um Citroën Basalt seguia no sentido Mococa-Cajuru quando tentou ultrapassar um caminhão. Durante a manobra, o veículo colidiu lateralmente com um caminhão-trator que vinha no sentido contrário. Após a colisão, o carro rodopiou e atingiu de frente um Toyota Corolla Cross, onde estavam o padre Guaraciba, o vigário Francisco e um motorista de 56 anos. O motorista do Corolla teve ferimentos leves, enquanto a condutora do Citroën morreu no local.

O motorista do caminhão não ficou ferido. Ele passou pelo teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica. A perícia foi acionada para analisar as circunstâncias do acidente.

Rodovia ficou parcialmente interditada

Após o acidente, as faixas de rolamento dos dois sentidos precisaram ser interditadas. O tráfego passou a fluir pelos acostamentos, e houve registro de aproximadamente 500 metros de congestionamento. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) enviou um guincho da Unidade Básica de Atendimento (UBA) para prestar assistência no local. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Mococa como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Velório será neste sábado



Após a confirmação da morte, a Diocese de Guaxupé divulgou os horários das cerimônias de despedida de Guaraciba. O velório terá início às 14h deste sábado (19), na Capela da Santa Casa, em Poços de Caldas. Uma Missa Exequial será realizada no mesmo local por volta das 15h.

Depois da cerimônia, o corpo será trasladado para Belo Horizonte, a pedido da família. O sepultamento está previsto para a manhã deste domingo (20). A Diocese informou que os horários ainda podem sofrer alterações em razão dos procedimentos funerários. Em comunicado, a instituição pediu orações pela alma do padre Guaraciba e pela recuperação de Francisco dos Santos, que continua internado em estado grave.