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Padre Júlio continua proibido de usar as redes e fazer lives; entenda decisão

Dom Odilo Scherer determinou que o padre Júlio Lancellotti deveria se afastar das redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 08:04

Padre Júlio Lancellotti
Padre Júlio Lancellotti Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O padre Júlio Lancellotti, que pede o bloqueio de R$ 1 bilhão de uma empresa de bets investigada pela Polícia Federal (PF), está há oito meses sem fazer publicações ou transmissões ao vivo nas redes sociais. Só no Instagram, o sacerdote acumula mais de 2,4 milhões de seguidores.

A proibição imposta pela Arquidiocese de São Paulo, então comandada pelo cardeal Dom Odilo Scherer, foi anunciada pelo padre Júlio no dia 14 de dezembro de 2025. Ele celebrava a tradicional missa de domingo na Paróquia São Miguel Arcanjo, na Mooca (SP), quando lamentou que aquela seria a última vez que o sermão seria compartilhado em uma live.

Padre Júlio Lancellotti

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou apoio ao padre Júlio Lancellotti por Ricardo Stuckert/PR
Padre Júlio Lancelotti por Reprodução/Instagram
Padre Júlio Lancellotti por Rovena Rosa/Agência Brasil
Ricardo Nunes e padre Júlio Lancellotti por Reprodução
Padre Júlio Lancelotti por José Cruz/Agência Brasil
Padre Julio Lancellotti por Reprodução / Redes sociais
Padre Júlio Lancellotti por Divulgação/MJSP
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou apoio ao padre Júlio Lancellotti por Ricardo Stuckert/PR

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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