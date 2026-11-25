SÃO PAULO

Padre Júlio Lancellotti anuncia whey protein gratuito para moradores de rua em academia social

Suplemento será oferecido após os treinos na Academia Social Papa Leão XIV, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade

Carol Neves

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 08:06

Padre Júlio Lancellotti Crédito: Reprodução

O padre Júlio Lancellotti anunciou que a academia social coordenada por ele, em São Paulo, passará a oferecer whey protein gratuitamente aos frequentadores. A iniciativa é voltada a pessoas em situação de rua e prevê a distribuição do suplemento após as atividades físicas.

Segundo informações publicadas pela Veja São Paulo na terça-feira (24), cada porção terá 250 mililitros e 30 gramas de proteína. A novidade foi viabilizada por meio de doações recebidas pela instituição, que também mantém outras atividades de assistência e formação.

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O padre explicou que o equipamento utilizado para preparar e distribuir a bebida foi adquirido com recursos provenientes dessas contribuições. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele agradeceu às pessoas que colaboram com a manutenção dos projetos.

“São todos os que nos doam, que nos ajudam a manter a academia, os cursos, como de informática, cursos na nossa cozinha-escola. São vários cursos que nós temos. E, através das doações, nós conseguimos ter essa refresqueira com o juice protein”, afirmou Lancellotti, segundo a Veja São Paulo.

Como funciona a academia social

Batizada de Academia Social Papa Leão XIV, a iniciativa é coordenada pelo padre Júlio em parceria com o Instituto Mercedário, presidido por Marcelo Augusto de Souza e Silva.

O espaço oferece atividades físicas com foco na promoção da saúde, no autocuidado e na melhoria do bem-estar físico e emocional. A proposta também é integrar a academia à rede dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), recebendo pessoas em tratamento contra a dependência química e utilizando os exercícios como parte do acompanhamento.