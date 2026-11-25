Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 08:06
O padre Júlio Lancellotti anunciou que a academia social coordenada por ele, em São Paulo, passará a oferecer whey protein gratuitamente aos frequentadores. A iniciativa é voltada a pessoas em situação de rua e prevê a distribuição do suplemento após as atividades físicas.
Segundo informações publicadas pela Veja São Paulo na terça-feira (24), cada porção terá 250 mililitros e 30 gramas de proteína. A novidade foi viabilizada por meio de doações recebidas pela instituição, que também mantém outras atividades de assistência e formação.
Padre Júlio Lancellotti
O padre explicou que o equipamento utilizado para preparar e distribuir a bebida foi adquirido com recursos provenientes dessas contribuições. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele agradeceu às pessoas que colaboram com a manutenção dos projetos.
“São todos os que nos doam, que nos ajudam a manter a academia, os cursos, como de informática, cursos na nossa cozinha-escola. São vários cursos que nós temos. E, através das doações, nós conseguimos ter essa refresqueira com o juice protein”, afirmou Lancellotti, segundo a Veja São Paulo.
Como funciona a academia social
Batizada de Academia Social Papa Leão XIV, a iniciativa é coordenada pelo padre Júlio em parceria com o Instituto Mercedário, presidido por Marcelo Augusto de Souza e Silva.
O espaço oferece atividades físicas com foco na promoção da saúde, no autocuidado e na melhoria do bem-estar físico e emocional. A proposta também é integrar a academia à rede dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), recebendo pessoas em tratamento contra a dependência química e utilizando os exercícios como parte do acompanhamento.
O projeto foi desenvolvido com participação do Sesi, da Prefeitura de São Paulo e do Instituto Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia. A previsão inicial era atender até 300 alunos encaminhados pelos serviços de saúde.