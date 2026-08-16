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Padre Júlio Lancellotti pede bloqueio de mais R$ 1 bilhão da Pixbet após operação da PF

O padre Júlio Lancellotti e 2 entidades de proteção às crianças entraram com ação para garantir pagamento de eventual indenização da Pixbet

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 21:39

Padre Júlio Lancellotti
Padre Júlio Lancellotti Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O padre Júlio Lancellotti entrou com uma ação no Ministério Público da Paraíba (MPPB) contra a Pixbet, pedindo o bloqueio de R$ 1 bilhão.

O objetivo é garantir o pagamento de indenização à sociedade e a famílias em uma ação movida contra a exposição de crianças e adolescentes a jogos de azar, mesmo após a casa de apostas ser alvo de uma operação da Polícia Federal (PF).

Desde 2024, o grupo move um processo na Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Campina Grande, na Paraíba, contra a Pixbet, a Flabet e a Bet da Sorte para proteger os direitos difusos e coletivos de crianças e adolescentes que teriam, segundo a ação, acesso facilitado a plataformas de jogos de azar.

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