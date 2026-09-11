Padre nega autorização para festa tradicional afro-brasileira criado por baiano em Paris

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Elaine Sanoli
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 22:49
O padre Monsenhor Patrick Chauvet não autorizou a realização da tradicional Lavagem de Madeleine nas escadarias da Igreja de Madeleine, prevista para ocorrer no próximo domingo (13), em Paris. A celebração, criada por um baiano e inspirada na Lavagem do Bonfim, em Salvador, acontece há pelo menos 24 edições na capital francesa.
Em nota, a organização do evento lamentou a decisão do pároco e transferiu a celebração para a frente da Igreja de La Madeleine.
"Apesar da proibição da lavagem das escadarias, a tradição e toda a programação estão mantidas. Uma celebração da cultura afro-brasileira, da ancestralidade, da fé, da paz e da união entre os povos", afirmou a organização.
Lavage de La Madeleine
A Agência Brasil entrou em contato com a Arquidiocese de Paris para um posicionamento sobre o caso, mas a instituição não explicou a negativa à festa afro-brasileira. No site, há um chamado para os católicos demonstrarem "amizade" à comunidade judaica, que celebra nesta semana o Ano-Novo (Rosh Hashaná) e o Dia do Perdão (Yom Kippur). O espaço permanece aberto para a manifestação da Igreja e do pároco Patrick Chauvet.
Celebrando a 25ª edição, a festa tradicional terá como atração principal a cantora baiana Mariene de Castro. A expectativa é que a celebração reúna cerca de 60 mil pessoas. O multiartista e idealizador da festa, Robertinho Chaves, comandará a atração ao lado de Mariene, do alto de um trio elétrico.
No trio elétrico, também são esperados o cantor Jau, a artista franco-brasileira Gildaa e Lorena Pires, residente da Academia de Ópera Nacional de Paris, que interpretará a oração "Ave Maria".
A concentração será na Place de la République, de onde um cortejo sairá ao som de samba, maracatu, capoeira e de uma ala de baianas.
A Lavagem da Madeleine é inspirada na tradicional Lavagem da Igreja do Bonfim, em Salvador, na Bahia. Em Paris, é realizada há mais de duas décadas e, desde 2022, é reconhecida pelo Ministério da Cultura francês como patrimônio imaterial, parte do calendário cultural de Paris.