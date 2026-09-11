CELEBRAÇÃO

Padre nega autorização para festa tradicional afro-brasileira criado por baiano em Paris

Evento ocorrerá na frente da Igreja de La Madeleine

A Agência Brasil

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 22:49

Lavagem de Madeleine Crédito: Divulgação

O padre Monsenhor Patrick Chauvet não autorizou a realização da tradicional Lavagem de Madeleine nas escadarias da Igreja de Madeleine, prevista para ocorrer no próximo domingo (13), em Paris. A celebração, criada por um baiano e inspirada na Lavagem do Bonfim, em Salvador, acontece há pelo menos 24 edições na capital francesa.

Em nota, a organização do evento lamentou a decisão do pároco e transferiu a celebração para a frente da Igreja de La Madeleine.

"Apesar da proibição da lavagem das escadarias, a tradição e toda a programação estão mantidas. Uma celebração da cultura afro-brasileira, da ancestralidade, da fé, da paz e da união entre os povos", afirmou a organização.

Lavage de La Madeleine 1 de 6

A Agência Brasil entrou em contato com a Arquidiocese de Paris para um posicionamento sobre o caso, mas a instituição não explicou a negativa à festa afro-brasileira. No site, há um chamado para os católicos demonstrarem "amizade" à comunidade judaica, que celebra nesta semana o Ano-Novo (Rosh Hashaná) e o Dia do Perdão (Yom Kippur). O espaço permanece aberto para a manifestação da Igreja e do pároco Patrick Chauvet.

Celebrando a 25ª edição, a festa tradicional terá como atração principal a cantora baiana Mariene de Castro. A expectativa é que a celebração reúna cerca de 60 mil pessoas. O multiartista e idealizador da festa, Robertinho Chaves, comandará a atração ao lado de Mariene, do alto de um trio elétrico.

No trio elétrico, também são esperados o cantor Jau, a artista franco-brasileira Gildaa e Lorena Pires, residente da Academia de Ópera Nacional de Paris, que interpretará a oração "Ave Maria".

A concentração será na Place de la République, de onde um cortejo sairá ao som de samba, maracatu, capoeira e de uma ala de baianas.