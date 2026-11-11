ADMIRAÇÃO

Padre nordestino que falava dez idiomas e fundou escola será homenageado no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria

Projeto aprovado pela Câmara dos Deputados reconhece a contribuição de Inácio de Sousa Rolim para a educação brasileira

Esther Morais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 08:18

Padre nordestino que falava dez idiomas e fundou escola será homenageado no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria Crédito: Reprodução

O padre Inácio de Sousa Rolim, educador paraibano que falava dez idiomas e fundou uma das primeiras instituições de ensino da Paraíba, poderá entrar para o Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. A Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei 4159/25, que concede a homenagem ao religioso. A proposta será encaminhada ao Senado Federal.

De autoria do deputado Luiz Couto (PT-PB), o projeto reconhece a contribuição de Rolim para a educação e a formação intelectual no país. Segundo o parlamentar, homenagear pessoas que dedicaram a vida à disseminação do conhecimento é também reafirmar a importância da educação para o desenvolvimento nacional.

Nascido em 22 de agosto de 1800, na Fazenda das Cajazeiras, no sertão da Paraíba, Inácio de Sousa Rolim demonstrou interesse pelos estudos desde a infância. Aos 16 anos, já falava fluentemente francês e se dedicava ao aprendizado do grego e do latim. Em 1822, ingressou no Seminário de Olinda.

Em 1829, retornou à Paraíba e iniciou as atividades da chamada "Escolinha da Serraria", em Cajazeiras. A instituição cresceu e se tornou referência na formação de estudantes, que eram preparados para ingressar no ensino superior. O trabalho educacional rendeu ao sacerdote o apelido de "Anchieta do Norte", atribuído pelo imperador Dom Pedro II.

Poliglota e autor de gramáticas e tratados, Rolim teve entre seus alunos e discípulos o padre Cícero Romão Batista e o cardeal Arcoverde. Entre suas obras está a Gramática Grega, publicada em Paris, em 1856.