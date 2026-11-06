ECONOMIA

Pagamento da segunda parcela do 13º salário será antecipado em 2026; saiba a nova data

Prazo final previsto em lei cai em um domingo

Esther Morais

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 11:43

Pagamento da segunda parcela do 13º salário será antecipado em 2026; saiba a nova data Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

O pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2026 será antecipado. A data-limite prevista na legislação é 20 de dezembro, mas, neste ano, o dia cai em um domingo. Por isso, os empregadores deverão realizar o depósito até sexta-feira, 18 de dezembro, último dia útil anterior ao prazo.

A primeira parcela do benefício deve ser paga até 30 de novembro. As empresas, no entanto, podem antecipar o depósito, desde que respeitem o período previsto na legislação. O pagamento também pode ser feito junto com as férias, caso o trabalhador tenha solicitado o adiantamento em janeiro.

A segunda parcela corresponde à complementação do valor total do 13º salário, com os descontos de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Imposto de Renda, quando aplicáveis.

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O benefício é um direito dos trabalhadores com carteira assinada, incluindo empregados domésticos, rurais e urbanos, além de trabalhadores avulsos. Quem foi contratado ao longo do ano recebe o valor proporcional ao período trabalhado.