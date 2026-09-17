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Pagamento do Bolsa Família de setembro será antecipado em 179 cidades; veja lista

Beneficiários poderão receber a parcela a partir desta quinta-feira (17)

Esther Morais

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 10:29

Pagamento do Bolsa Família de setembro será antecipado em 179 cidades Crédito: Lyon Santos/MDS

O pagamento do Bolsa Família de setembro será antecipado para beneficiários de 179 cidades de sete estados. A medida contempla municípios em situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal. Nessas localidades, o benefício será liberado a partir desta quinta-feira (17), independentemente do final do Número de Identificação Social (NIS).

Para os beneficiários que não estão nos municípios com pagamento antecipado, o calendário segue o final do NIS. Quem tem NIS terminado em 1 recebe em 17 de setembro; final 2, em 18 de setembro; final 3, em 21 de setembro; final 4, em 22 de setembro; final 5, em 23 de setembro; final 6, em 24 de setembro; final 7, em 25 de setembro; final 8, em 28 de setembro; final 9, em 29 de setembro; e final 0, em 30 de setembro.

A Caixa também antecipa para o sábado os pagamentos previstos para a segunda-feira. Neste mês, a regra beneficia os beneficiários com NIS final 3 e 8.

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Cidades com pagamento antecipado

A relação inclui municípios do Amazonas, Roraima, Paraíba, Rio Grande do Norte, São Paulo, Acre e Sergipe.

No Amazonas, estão Barcelos, Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro.

Em Roraima, a antecipação contempla Amajari, Alto Alegre, Boa Vista, Caracaraí, Iracema e Mucajaí.

Na Paraíba, estão Alagoa Grande, Alhandra, Areia, Bayeux, Caaporã, Conde, Cruz do Espírito Santo, Gurinhém, Ingá, Itabaiana, Itatuba, João Pessoa, Juripiranga, Lagoa Seca, Massaranduba, Mogeiro, Mulungu, Natuba, Pedras de Fogo, Pilar, Pilões, Pitimbu, Riachão do Bacamarte, Rio Tinto, Salgado de São Félix, Santa Rita, São José dos Ramos, São Sebastião de Lagoa de Roça, Sapé, Serra Redonda e Serraria.

No Rio Grande do Norte, a lista é formada por Martins, Maxaranguape, Acari, Afonso Bezerra, Água Nova, Alexandria, Almino Afonso, Alto do Rodrigues, Angicos, Antônio Martins, Apodi, Boa Saúde, Bodó, Bom Jesus, Caiçara do Norte, Campo Grande, Canguaretama, Caraúbas, Carnaubais, Cerro Corá, Coronel Ezequiel, Coronel João Pessoa, Cruzeta, Currais Novos, Doutor Severiano, Encanto, Equador, Fernando Pedroza, Florânia, Francisco Dantas, Governador Dix-Sept Rosado, Guamaré, Ielmo Marinho, Ipanguaçu, Itajá, Itaú, Jaçanã, Jandaíra, Japi, Jardim de Angicos, Jardim do Seridó, João Câmara, José da Penha, Jucurutu, Lagoa d'Anta, Lagoa de Pedras, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Lajes, Lucrécia, Luís Gomes, Macaíba, Macau, Major Sales, Marcelino Vieira, Messias Targino, Monte Alegre, Mossoró, Nova Cruz, Olho d'Água do Borges, Ouro Branco, Paraná, Paraú, Parelhas, Parnamirim, Passa e Fica, Patu, Pedra Grande, Pedra Preta, Pedro Avelino, Pendências, Pilões, Portalegre, Porto do Mangue, Pureza, Rafael Godeiro, Riacho de Santana, Rodolfo Fernandes, Ruy Barbosa, Santa Cruz, Santa Maria, Santana do Matos, Santo Antônio, São Bento do Trairí, São Fernando, São João do Sabugi, São José do Seridó, São Miguel, São Paulo do Potengi, São Pedro, São Tomé, São Vicente, Serra Caiada, Serra de São Bento, Serra Negra do Norte, Serrinha, Serrinha dos Pintos, Severiano Melo, Sítio Novo, Taboleiro Grande, Taipu, Tenente Ananias, Tenente Laurentino Cruz, Tibau, Timbaúba dos Batistas, Touros, Triunfo Potiguar, Umarizal, Upanema, Várzea, Venha-Ver e Vera Cruz.

Em São Paulo, o município incluído é Trabiju.

No Acre, estão Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.