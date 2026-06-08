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Pai de Henry Borel pede anulação de júri que beneficiou Monique

Pedido será analisado pelas instâncias superiores da Justiça do Rio de Janeiro, que decidirão se mantêm o resultado do julgamento

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 8 de junho de 2026 às 23:59

Monique Medeiros recebeu perdão judicial
Monique Medeiros recebeu perdão judicial Crédito: Reprodução

O pai de Henry Borel, Leniel Borel, ingressou com recurso para tentar anular o julgamento que concedeu perdão judicial a Monique Medeiros, mãe do menino. O pedido foi protocolado nesta segunda-feira (8) pela assistência de acusação.

A iniciativa busca levar o caso a um novo julgamento sob o argumento de que houve inconsistências na formulação dos quesitos apresentados aos jurados durante a sessão do Tribunal do Júri encerrada na semana passada.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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