JUSTIÇA

Pai de Henry Borel pede anulação de júri que beneficiou Monique

Pedido será analisado pelas instâncias superiores da Justiça do Rio de Janeiro, que decidirão se mantêm o resultado do julgamento

Metrópoles

Publicado em 8 de junho de 2026 às 23:59

Monique Medeiros recebeu perdão judicial Crédito: Reprodução

O pai de Henry Borel, Leniel Borel, ingressou com recurso para tentar anular o julgamento que concedeu perdão judicial a Monique Medeiros, mãe do menino. O pedido foi protocolado nesta segunda-feira (8) pela assistência de acusação.