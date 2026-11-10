JUSTIÇA

Pai de Neymar é alvo de ação de R$ 58,9 milhões por mansão de luxo em SP

Empresa que vendeu imóvel de R$ 94,5 milhões questiona casa de R$ 32 milhões oferecida como parte do pagamento; defesa do empresário contesta cobrança

Millena Marques

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 18:50

Mansão de luxo de Crédito: Reprodução

O empresário Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar, é alvo de uma ação judicial de R$ 58,9 milhões movida pela empresa responsável pela venda de uma mansão de luxo no Residencial Tamboré 3, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. O imóvel foi negociado por R$ 94,5 milhões, mas parte do pagamento envolveu a entrega de uma casa avaliada em R$ 32 milhões, localizada no Residencial Alphaville 2, em Barueri.

A D.Y.T.T. Administradora de Imóveis, empresa que vendeu a mansão, afirma que a propriedade oferecida como parte do negócio apresenta pendências relacionadas a obras irregulares. Por esse motivo, a companhia pede que o empresário pague os R$ 32 milhões em dinheiro, em vez de manter o imóvel como forma de quitação de parte do valor. As informações são do g1.

A empresa também cobra valores relacionados à retenção de recursos para a realização de obras e a aplicação de uma cláusula de perdas e danos supostamente prevista no contrato. O dispositivo corresponderia a 20% do valor total da negociação, o que representa R$ 18,9 milhões. Com a atualização dos valores e os demais pedidos apresentados, a causa foi estimada em R$ 58,9 milhões.

Em uma primeira decisão, a juíza Bruna Lyrio Martins, da 5ª Vara Cível de Barueri, negou o pedido de urgência apresentado pela empresa. A magistrada considerou que, naquele momento, não havia elementos suficientes para alterar o acordo firmado entre as partes. O processo continua em andamento e ainda será julgado.

A D.Y.T.T. pretende impedir que a transferência definitiva da mansão de Tamboré seja concluída antes que a disputa envolvendo o imóvel de Alphaville seja resolvida.

Neymar e o pai 1 de 5

Entenda a disputa pela casa de R$ 32 milhões

De acordo com os documentos do processo, o contrato de compra da mansão no Residencial Tamboré 3 foi assinado em maio de 2025. Inicialmente, o imóvel estava avaliado em R$ 95 milhões, mas o preço foi posteriormente ajustado para R$ 94,5 milhões.

Como parte do pagamento, o empresário se comprometeu a entregar uma casa de sua propriedade no Residencial Alphaville 2, em Barueri. Avaliada em R$ 32 milhões, a residência representava aproximadamente um terço do valor total da negociação.

O impasse surgiu porque a propriedade de Alphaville já estava envolvida em uma disputa judicial quando foi incluída no acordo. A Associação Residencial Alphaville 2 havia acionado a Justiça para contestar obras realizadas no imóvel que, segundo a entidade, desrespeitavam as regras do loteamento.

Em março de 2023, a Justiça determinou que fossem feitas adequações na residência para atender às normas internas do residencial. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), e o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde ainda há um recurso pendente.

A empresa que vendeu a mansão sustenta que Neymar pai assumiu contratualmente a responsabilidade pela situação do imóvel e deveria entregá-lo regularizado. A defesa do empresário, por outro lado, argumenta que a D.Y.T.T. tinha conhecimento das pendências judiciais da casa e, mesmo assim, concordou em concluir a negociação.