SUSPEITA FOI PRESA

Pai de Rony, atacante do Santos, é morto com facada no pescoço no Pará

Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Esther Morais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 06:34

Pai de Rony, atacante do Santos, é morto com facada no pescoço no Pará Crédito: Reprodução

O pai do atacante Rony, do Santos, foi morto após ser atingido por uma facada no pescoço, na segunda-feira (9), no município de Terra Alta, no interior do Pará. Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 anos, chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Uma mulher de 48 anos foi presa em flagrante, suspeita de envolvimento no crime.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 15h30, após receber uma denúncia de que uma mulher havia esfaqueado um homem. No endereço, os policiais constataram a ocorrência e prenderam Selma Soares Cordovil, de 48 anos. As circunstâncias do crime são investigadas pela Polícia Civil.

Após receber a notícia, Rony foi liberado das atividades do Santos para ficar com a família. Em nota, o clube manifestou solidariedade ao atacante e informou que se colocou à disposição para prestar o auxílio necessário.

Nas redes sociais, o jogador lamentou a morte do pai e agradeceu o apoio recebido. “Hoje recebi uma das notícias mais difíceis da minha vida: o falecimento do meu pai. Recebo esse momento com profunda tristeza e dor no coração, mas permaneço firme na fé, confiando que Deus é o nosso sustento e que Ele nos dará força para atravessar esse difícil momento”, escreveu.

Rony também agradeceu ao Santos, à comissão técnica e ao treinador Cuca pela compreensão. O atacante fez uma menção especial a Neymar, que ofereceu seu avião para ajudar no deslocamento da família.

“Meu agradecimento especial ao Neymar, pela generosidade e disponibilidade em oferecer seu avião para nos ajudar neste momento, possibilitando o deslocamento da minha família”, afirmou.