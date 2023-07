Pai é demitido após tomar refrigerante concorrente na festa do filho

Um operador de máquinas de rótulos que trabalhava numa empresa de refrigerante foi demitido em Rondônia após servir uma marca concorrente no aniversário do filho. Revoltado, ele entrou na Justiça e recebeu R$ 7 mil. A decisão ainda cabe recurso, informa o Uol.



Keoma Messias de Oliveira, de 27 anos, posou para uma foto no aniversário do filho de dois anos onde aparece o refrigerante Dydyo. A marca é concorrente da Frisky, empresa em que Keoma até então era funcionário.