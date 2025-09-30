Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pai e mãe morrem afogados junto com a filha ao tentar salvar a menina de 5 anos

Corpos da mãe e da criança foram encontrados abraçados

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:57

Rodrigo, a esposa Edileia e a filha Rebeca
Rodrigo, a esposa Edileia e a filha Rebeca Crédito: Reprodução

Um passeio em família terminou em tragédia no Rio Paracatu, em Brasilândia de Minas, na tarde de domingo (28). Três pessoas morreram ao tentar se salvar em meio à correnteza: Edileia Nobre de Oliveira, de 32 anos, a filha Rebeca, de 5, e o pai Rodrigo Rocha, de 34.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança brincava em uma parte rasa quando foi arrastada para o fundo. A mãe entrou na água para tentar resgatá-la, mas não sabia nadar. As duas acabaram se afogando e foram encontradas já sem vida no fim do dia, com os corpos entrelaçados. "Os braços estavam unidos", relataram os militares, de acordo com o G1.

O pai, que sabia nadar, também pulou no rio e tentou alternar o resgate da esposa e da filha, empurrando-as em direção à parte rasa. No entanto, o esforço e a força da correnteza o fizeram submergir. O corpo dele só foi localizado na manhã desta segunda-feira (29), após buscas retomadas com apoio de mergulhadores.

Testemunhas contaram que, no momento do acidente, duas famílias estavam reunidas às margens do rio, sob a ponte da rodovia MG-680, no km 20, cerca de 130 quilômetros do 3º Pelotão de Bombeiros de João Pinheiro. O rio, de aproximadamente 40 metros de largura e até 4 metros de profundidade, já registrou outros afogamentos na região em períodos de calor.

Durante o episódio, outra criança, de 6 anos, também chegou a pular na água e começou a se afogar, mas foi salva pela avó, que mesmo sem muita experiência em natação conseguiu retirá-la.

O coordenador da Defesa Civil de Brasilândia de Minas, Geraldo Pablo, afirmou que será feito um levantamento para avaliar medidas de restrição ou interdição do acesso de banhistas ao local. "Vamos analisar alternativas para reduzir os riscos em áreas de maior perigo do rio", disse.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Paracatu após a liberação da perícia.

Mais recentes

Imagem - Sobe para 5 o número de mortes por intoxicação com metanol em bebida

Sobe para 5 o número de mortes por intoxicação com metanol em bebida
Imagem - Supervisora de hospital joga roupas de enfermeiras no chão: 'Não é hotel'

Supervisora de hospital joga roupas de enfermeiras no chão: 'Não é hotel'
Imagem - Ministro diz que 'tudo indica' que bebida contaminada por metanol foi distribuída em outros estados

Ministro diz que 'tudo indica' que bebida contaminada por metanol foi distribuída em outros estados

MAIS LIDAS

Imagem - Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios
01

Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios

Imagem - Professores denunciam corte de bonificação de 27% pelo Governo do Estado
02

Professores denunciam corte de bonificação de 27% pelo Governo do Estado

Imagem - Vinte e seis anos após posar nu, Vampeta anuncia novo ensaio +18
03

Vinte e seis anos após posar nu, Vampeta anuncia novo ensaio +18

Imagem - Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana
04

Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana