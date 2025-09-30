TRAGÉDIA

Pai e mãe morrem afogados junto com a filha ao tentar salvar a menina de 5 anos

Corpos da mãe e da criança foram encontrados abraçados

Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:57

Rodrigo, a esposa Edileia e a filha Rebeca Crédito: Reprodução

Um passeio em família terminou em tragédia no Rio Paracatu, em Brasilândia de Minas, na tarde de domingo (28). Três pessoas morreram ao tentar se salvar em meio à correnteza: Edileia Nobre de Oliveira, de 32 anos, a filha Rebeca, de 5, e o pai Rodrigo Rocha, de 34.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança brincava em uma parte rasa quando foi arrastada para o fundo. A mãe entrou na água para tentar resgatá-la, mas não sabia nadar. As duas acabaram se afogando e foram encontradas já sem vida no fim do dia, com os corpos entrelaçados. "Os braços estavam unidos", relataram os militares, de acordo com o G1.

O pai, que sabia nadar, também pulou no rio e tentou alternar o resgate da esposa e da filha, empurrando-as em direção à parte rasa. No entanto, o esforço e a força da correnteza o fizeram submergir. O corpo dele só foi localizado na manhã desta segunda-feira (29), após buscas retomadas com apoio de mergulhadores.

Testemunhas contaram que, no momento do acidente, duas famílias estavam reunidas às margens do rio, sob a ponte da rodovia MG-680, no km 20, cerca de 130 quilômetros do 3º Pelotão de Bombeiros de João Pinheiro. O rio, de aproximadamente 40 metros de largura e até 4 metros de profundidade, já registrou outros afogamentos na região em períodos de calor.

Durante o episódio, outra criança, de 6 anos, também chegou a pular na água e começou a se afogar, mas foi salva pela avó, que mesmo sem muita experiência em natação conseguiu retirá-la.

O coordenador da Defesa Civil de Brasilândia de Minas, Geraldo Pablo, afirmou que será feito um levantamento para avaliar medidas de restrição ou interdição do acesso de banhistas ao local. "Vamos analisar alternativas para reduzir os riscos em áreas de maior perigo do rio", disse.