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Pai mata filha de 5 anos enquanto ela dormia e diz que queria fazer mãe da criança sofrer

Suspeito afirmou à polícia que agiu sob efeito de drogas e, inicialmente, relatou ter tido um surto psicótico

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:07

Pai matou filha
Pai matou filha Crédito: Polícia Militar

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (8), suspeito de matar a própria filha, de 5 anos, em Ramilândia, no interior do Paraná. Conforme a polícia, ele confessou o crime e disse que agiu para causar sofrimento à mãe da menina, que estava no trabalho no momento.

A criança foi encontrada já sem vida pela avó paterna dentro da residência. Ela tinha sinais de asfixia e lesões na região do pescoço. Profissionais de saúde foram chamados, mas confirmaram o óbito.

Ao portal G1, o segundo tenente Rafael de Jesus disse que a avó havia deixado a neta dormindo antes de sair para ir ao supermercado e percebeu que o filho estava agitado.

“Por volta das 10 horas da manhã, a avó paterna se deslocou até o supermercado. Quando saiu, ela tinha deixado a criança dormindo. Ela relatou para as equipes que o filho dela já estava bastante agitado antes da saída da residência. Quando ela retornou, ela viu a criança deitada, pegou a criança no colo para ver o que tinha acontecido. Ali ela já percebeu a diferença na fisionomia da criança e chamou o apoio médico do município para que fossem prestados os primeiros atendimentos médicos à criança”, detalhou o segundo tenente.

A Polícia Militar encontrou o suspeito ainda na casa. Ele não resistiu à abordagem e foi levado para a delegacia de Matelândia, município vizinho.

Na delegacia, o homem alegou inicialmente ter sofrido um surto psicótico com ideias religiosas. Depois, porém, afirmou aos investigadores que matou a filha para atingir a mãe dela. Ele também relatou que estava sob efeito de drogas.

O caso deverá ser investigado como vicaricídio, quando uma pessoa mata alguém próximo de uma mulher, como filho, pai, dependente ou enteado, com o objetivo de provocar sofrimento contra ela. A pena prevista é de 20 a 40 anos de prisão e pode aumentar em até metade quando a vítima é criança.

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