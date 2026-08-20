INTERCÂMBIO

Pai não autoriza e Justiça libera passaporte de dois filhos no DF; entenda a decisão

Tribunal destacou que emissão do documento não permite, por si só, viagens internacionais

Thais Borges

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 15:45

Passaporte brasileiro Crédito: Polícia Federal/ Divulgação

A 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) manteve, de forma unânime, a decisão que autorizou a emissão e a renovação dos passaportes de dois menores, mesmo sem o consentimento do pai, por meio de suprimento judicial. O colegiado avaliou que não havia elementos concretos que justificassem o impedimento à emissão dos documentos e destacou que a obtenção do passaporte, por si só, não permite viagens internacionais. O processo tramita em segredo de justiça e as informações são da assessoria de comunicação do TJDFT.

O recurso foi apresentado pelo pai das crianças contra a decisão que havia concedido tutela de urgência para suprir a autorização paterna. Além de permitir a emissão e a renovação dos passaportes, a decisão de primeira instância autorizou, de forma específica, uma viagem internacional de intercâmbio escolar feita por um dos filhos em novembro de 2025.

Ao analisar o caso, os desembargadores entenderam que a discussão sobre a autorização da viagem havia perdido o objeto, uma vez que o deslocamento já tinha ocorrido e o adolescente retornado regularmente ao Brasil. Dessa forma, não haveria utilidade prática em reavaliar essa parte da controvérsia.

Em relação aos passaportes, a Turma ressaltou que o documento é necessário para o exercício de direitos civis e sociais dos menores. Segundo o colegiado, a emissão do passaporte não representa autorização automática para deixar o território nacional, sendo obrigatória a observância das exigências legais para viagens internacionais de crianças e adolescentes.