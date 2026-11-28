INVESTIGAÇÃO

Pai que matou filho que tentou defender a mãe armou emboscada para cometer o crime

Márcio Walber Leitão teria enviado localização falsa à ex-companheira para atraí-la

Wendel de Novais

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 22:47

Marcinho foi morto pelo pai, Márcio Crédito: Reprodução

O empresário Márcio Walber Leitão, 52 anos, é suspeito de planejar uma emboscada para matar o próprio filho, Márcio Ezequiel Cavalcante Albuquerque Leitão, 16, e atirar contra a ex-esposa, em Fortaleza. O crime aconteceu na tarde de sexta-feira (27), no apartamento onde o homem morava, no bairro de Fátima.

Segundo informações do UOL, a mulher foi atingida por quatro disparos e sobreviveu, enquanto o adolescente morreu no local. Walber e a ex-companheira foram casados por 25 anos e estavam separados havia três meses. Na data do crime, a mulher combinou de ir ao imóvel para retirar objetos pessoais. O homem teria garantido que não estaria em casa e que deixaria a porta aberta para facilitar a entrada.

Adolescente tenta defender mãe e é morto pelo pai em Fortaleza 1 de 4

Para convencê-la de que não encontraria o ex-marido, o suspeito chegou a enviar uma localização falsa. No entanto, quando a mulher chegou ao apartamento com o filho, por volta das 15h25, encontrou Leitão armado dentro do imóvel. Ainda segundo o relato apresentado à Justiça, houve uma discussão e o homem agrediu a ex-esposa. O adolescente tentou intervir para proteger a mãe, mas foi baleado pelo pai. A vítima foi atingida no tórax e encontrada morta no corredor do nono andar do edifício.

A ex-companheira também foi alvo dos disparos. Mesmo ferida por quatro tiros, ela conseguiu descer as escadas do prédio em busca de ajuda. Testemunhas contaram à polícia que a mulher gritava por socorro e dizia que o ex-marido havia matado o filho. A vítima foi socorrida e levada a um hospital, onde passou por cirurgia. Ela permanece internada, com quadro clínico estável. Segundo a irmã, Giselle Cavalcanti, a mulher está “completamente sem chão por ter perdido seu filho tão querido”.