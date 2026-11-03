BRASIL

Pai rastreia GPS do celular e encontra filho adolescente morto em praia

Corpo foi localizado na praia do Trapiche, no litoral norte de Santa Catarina

Millena Marques

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 09:29

Casoocorreu em Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um adolescente de 17 anos foi encontrado morto na praia do Trapiche, em Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina, no domingo (1º). A localização do corpo ocorreu após o pai do jovem rastrear o GPS do celular do filho e ir até o ponto indicado, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações do g1, o rapaz estava desaparecido desde a noite de sexta-feira (30), quando saiu de casa dizendo que iria dar uma volta. Como não retornou, o pai tentou entrar em contato por meio de ligações e mensagens, mas não obteve resposta. Diante da falta de notícias, decidiu verificar a localização do aparelho.

Ao chegar à praia, o homem começou a procurar informações sobre o paradeiro do filho. Um pescador contou que havia encontrado um celular, uma blusa, uma jaqueta e calçados próximos ao píer.

Durante as buscas, outro homem relatou ter visto algo que parecia ser um corpo no fundo do mar, a aproximadamente três metros de profundidade. Os bombeiros foram acionados e utilizaram uma moto aquática para retirar a vítima da água, no ponto indicado.