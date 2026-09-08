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Pai registra BO contra filho após criação de nudes falsos de colega com IA

Adolescente, de 15 anos, teria contribuído na criação e no compartilhamento de imagens íntimas falsas com o rosto de uma colega da escola

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 23:47

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jaú
Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jaú Crédito: Divulgação

Um pai registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) contra o próprio filho, de 15 anos, após descobrir que o adolescente participou da criação e do compartilhamento de imagens íntimas falsas de uma colega de escola, nesta terça-feira (8), em Jaú, no interior de São Paulo. As montagens foram feita com o uso de Inteligência Artificial (IA) e repassadas em um grupo de WhatsApp com outros sete alunos.

O caso veio à tona depois que a escola particular onde os adolescentes estudam identificou a circulação das imagens e entrou em contato com as famílias. Os oito estudantes, todos meninos de 15 anos e alunos do 9º ano, foram suspensos pela instituição. Os pais da adolescente que aparece nas imagens também foram informados.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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