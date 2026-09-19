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Pais multados por não vacinar filhos ganham projeto de anistia na Câmara

Texto prevê perdão de multas, cancelamento de dívidas e até devolução de valores já pagos; proposta foi apresentada após STJ confirmar possibilidade de punição

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 14:02

Vacinação é importante para prevenir riscos da doença
Vacinação é importante para prevenir riscos da doença Crédito: Shutterstock

Pais ou responsáveis que foram multados por não vacinar crianças e adolescentes contra a covid-19 poderão ter as penalidades perdoadas caso um projeto em análise na Câmara dos Deputados seja aprovado. O PL 1978/2026, de autoria da deputada Julia Zanatta (PL-SC), propõe anistia para multas aplicadas pelo descumprimento de obrigações relacionadas à vacinação contra a doença. A proposta ainda não virou lei.

O texto prevê que a anistia alcance penalidades aplicadas desde 11 de março de 2020, data em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia, até a eventual publicação da nova lei. A medida abrangeria débitos ainda não pagos, com cancelamento de inscrições na dívida ativa e encerramento de cobranças judiciais e execuções fiscais em andamento.

Veja vacinas disponíveis no SUS e quando tomar cada uma delas

Vacina Meningocócica ACWY:  protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y. por Reprodução
Vacina dTpa (DTP adulto): é uma composição combinada que acrescenta o componente pertussis (acelular) à vacina difteria e tétano (dT – dupla bacteriana adulto), prevenindo contra a difteria, tétano e coqueluche. A vacina dTpa disponibilizada nos serviços do SUS é nacional, adquirida pelo Ministério da Saúde junto à Fundação Butantan, laboratório produtor deste imunobiológico no país. por Reprodução
Vacina dT (dupla adulto): é uma composição combinada que previne contra a difteria e o tétano acidental. Indicada para pessoas a partir de 7 anos de idade. por Reprodução
Vacina Varicela: protege contra a Catapora (varicela).  A vacina para varicela (catapora) tem suas indicações precisas, levando em conta a situação epidemiológica da doença, por isso não está disponível de forma universal no SUS. por Reprodução
Vacina DTP (tríplice bacteriana): é uma composição combinada que previne contra três doenças: difteria, tétano e coqueluche. As crianças devem tomar duas doses da vacina: aos 15 (quinze) meses e aos 04 (quatro) anos de vida. por Reprodução
Vacina HPV quadrivalente: HPV (Papilomavírus Humano): é um vírus que afeta a pele e as mucosas, sendo a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. por Reprodução
Vacina Tetraviral: protege contra quatro doenças virais graves: Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (Catapora), combinando as vacinas Tríplice Viral e a da Varicela em uma só, sendo atenuada (vírus vivos enfraquecidos) e aplicada em doses recomendadas, geralmente aos 12 e 15 meses. por Reprodução
Vacina Tríplice Viral: protege contra três doenças infectocontagiosas: sarampo, caxumba e rubéola. A primeira dose da vacina é recomendada para crianças aos 12 meses de idade. por Reprodução
Vacina Rotavírus Humano (VRH): O Rotavírus (vírus RNA da família Reoviridae, do gênero Rotavírus) é um dos principais agentes virais causadores das doenças diarreicas agudas (DDA) e uma das mais importantes causas de diarreia grave em crianças menores de cinco anos. O esquema de vacinação é de duas doses exclusivamente por via oral, sendo a primeira aos 2 meses e a segunda aos 4 meses de idade com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. por Reprodução
Vacina Febre Amarela:  Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida, medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). por Reprodução
Vacina Meningocócica C (conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C. por Reprodução
Vacina Inativada Poliomielite (VIP): A vacinação é a única forma de prevenção da Poliomielite. Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina. por Reprodução
Vacina Pneumocócica 10 valente: protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo meningite. por Reprodução
Vacina Oral Poliomielite (VOP): A vacinação é a única forma de prevenção da Poliomielite. Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina. por Reprodução
Vacina Penta (DTP/Hib/Hep. B):  A vacina penta (DTP/HB/Hib) - vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) -, é uma composição combinada que previne contra cinco doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria H. influenzae tipo B. As crianças devem tomar três doses da vacina: aos dois, quatro e seis meses de vida. por Reprodução
Vacina Hepatite A: A vacina contra a hepatite A é altamente eficaz e segura, sendo a principal medida de prevenção contra a infecção.A gestação e a lactação não representam contraindicações para a imunização. Atualmente, faz parte do calendário infantil, no esquema de 1 dose aos 15 meses de idade (podendo ser utilizada a partir dos 12 meses até 5 anos incompletos – 4 anos, 11 meses e 29 dias). por Reprodução
Vacina BCG: A vacina BCG previne contra as formas graves da tuberculose (meníngea e miliar), é feita com o bacilo de Calmette-Guérin, que é uma forma enfraquecida da bactéria que causa a tuberculose.  As crianças devem tomar uma dose única ao nascer, preferencialmente. por Reprodução
Vacina Hepatite B: A Hepatite B é uma doença infecciosa crônica de relevância em saúde pública, causada pelo vírus da hepatite B (HBV).  Para crianças, a recomendação é que se façam quatro doses da vacina, sendo: ao nascer, aos 2, 4 e 6 meses de idade. por Reprodução
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Vacina Meningocócica ACWY:  protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y. por Reprodução

O projeto também prevê a devolução de valores que já tenham sido pagos pelos responsáveis. Nesse caso, seria necessário fazer um requerimento, seguindo as regras previstas na legislação.

A justificativa apresentada pela deputada é de que as multas poderiam comprometer recursos das famílias destinados a despesas como alimentação, saúde e educação. Segundo Zanatta, as penalidades acabam atingindo as próprias crianças.

STJ confirmou possibilidade de multa

A proposta surge depois de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em março de 2025, que estabeleceu que pais que se recusarem a vacinar os filhos contra a covid-19 podem ser multados, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Segundo o STJ, a multa prevista no artigo 249 do ECA varia de três a 20 salários mínimos. No julgamento, a Terceira Turma considerou que a vacinação contra a covid-19 havia sido recomendada pelas autoridades sanitárias e levou em conta decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a constitucionalidade da obrigatoriedade de vacinação nas condições estabelecidas pela Corte.

No caso analisado pelo tribunal, os pais haviam sido multados em três salários mínimos após a filha não ser vacinada contra a covid-19, mesmo depois de notificação do conselho tutelar. O STJ manteve a penalidade.

O que acontece agora

O PL 1978/2026 foi apresentado em abril de 2026 e está em tramitação na Câmara. O texto foi encaminhado às comissões de Saúde; de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Atualmente, aguarda a designação de relator na Comissão de Saúde.

Como se trata de um projeto de lei, a anistia não está valendo. Para virar lei, a proposta ainda precisa avançar na Câmara e, posteriormente, ser aprovada pelo Senado e sancionada.

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Covid Pais E Filhos Vacina Multa

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