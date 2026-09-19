COVID

Pais multados por não vacinar filhos ganham projeto de anistia na Câmara

Texto prevê perdão de multas, cancelamento de dívidas e até devolução de valores já pagos; proposta foi apresentada após STJ confirmar possibilidade de punição

Mariana Rios

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 14:02

Vacinação é importante para prevenir riscos da doença Crédito: Shutterstock

Pais ou responsáveis que foram multados por não vacinar crianças e adolescentes contra a covid-19 poderão ter as penalidades perdoadas caso um projeto em análise na Câmara dos Deputados seja aprovado. O PL 1978/2026, de autoria da deputada Julia Zanatta (PL-SC), propõe anistia para multas aplicadas pelo descumprimento de obrigações relacionadas à vacinação contra a doença. A proposta ainda não virou lei.

O texto prevê que a anistia alcance penalidades aplicadas desde 11 de março de 2020, data em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia, até a eventual publicação da nova lei. A medida abrangeria débitos ainda não pagos, com cancelamento de inscrições na dívida ativa e encerramento de cobranças judiciais e execuções fiscais em andamento.

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O projeto também prevê a devolução de valores que já tenham sido pagos pelos responsáveis. Nesse caso, seria necessário fazer um requerimento, seguindo as regras previstas na legislação.

A justificativa apresentada pela deputada é de que as multas poderiam comprometer recursos das famílias destinados a despesas como alimentação, saúde e educação. Segundo Zanatta, as penalidades acabam atingindo as próprias crianças.

STJ confirmou possibilidade de multa

A proposta surge depois de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em março de 2025, que estabeleceu que pais que se recusarem a vacinar os filhos contra a covid-19 podem ser multados, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Segundo o STJ, a multa prevista no artigo 249 do ECA varia de três a 20 salários mínimos. No julgamento, a Terceira Turma considerou que a vacinação contra a covid-19 havia sido recomendada pelas autoridades sanitárias e levou em conta decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a constitucionalidade da obrigatoriedade de vacinação nas condições estabelecidas pela Corte.

No caso analisado pelo tribunal, os pais haviam sido multados em três salários mínimos após a filha não ser vacinada contra a covid-19, mesmo depois de notificação do conselho tutelar. O STJ manteve a penalidade.

O que acontece agora

O PL 1978/2026 foi apresentado em abril de 2026 e está em tramitação na Câmara. O texto foi encaminhado às comissões de Saúde; de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Atualmente, aguarda a designação de relator na Comissão de Saúde.