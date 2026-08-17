SANTA CATARINA

Pais que praticam homeschooling há 13 anos são condenados e têm que pagar multa e matricular filhos

Pais adotam afirmam ter apresentado registros de aprendizagem, avaliações e acompanhamento de professores

Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 12:24

Diego e Patrícia Vieira com família Crédito: Reprodução

Uma família de Blumenau, em Santa Catarina, que educa os filhos em casa há 13 anos, foi condenada pela Justiça a matriculá-los na rede regular de ensino e a pagar uma multa de 40 salários mínimos, equivalente a cerca de R$ 65 mil. A decisão foi tomada pela Vara da Infância e Juventude do município no fim de julho.

Os pais, Diego Vieira e Patrícia da Silva Vieira, defendem a continuidade do homeschooling e afirmam que o processo reuniu documentos sobre a formação dos filhos, incluindo planejamentos pedagógicos, registros de aprendizagem, avaliações e acompanhamento de professores.

“O que o Estado encontrou em nossa família?”, questionou Diego em um vídeo publicado nas redes sociais. Segundo ele, os documentos demonstrariam um ambiente familiar adequado e resultados positivos na educação dos filhos.

Cinco curiosidades sobre o homeschooling (ensino domiciliar) 1 de 5

A família também destaca o desempenho dos jovens em diferentes áreas. O filho mais velho, Igor Vieira, de 19 anos, cursa História e Letras e estuda alemão e russo. Já Kyara Mariah, de 16 anos, fala outros idiomas, dá aulas de inglês e latim aos irmãos e coordena um projeto gratuito de leitura. Segundo os pais, os filhos também praticam xadrez profissionalmente e já conquistaram cerca de 300 medalhas.

Em entrevista à Gazeta do Povo, Kyara afirmou que é poliglota e professora e que sente que a família é perseguida por ter uma educação de excelência.

A defesa da família já apresentou embargos de declaração contra a sentença. Caso o pedido seja rejeitado, a intenção é levar o caso ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC). Para a defesa, a decisão adotou uma interpretação excessivamente rígida das normas sobre matrícula escolar e não considerou de forma adequada o princípio do melhor interesse das crianças e adolescentes.

Homeschooling não é regulamentado no país

A discussão ocorre em meio à falta de regulamentação específica do homeschooling no país. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que a educação domiciliar não é incompatível com a Constituição, mas estabeleceu que a prática depende de regulamentação por lei federal.