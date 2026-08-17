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Pais que praticam homeschooling há 13 anos são condenados e têm que pagar multa e matricular filhos

Pais adotam afirmam ter apresentado registros de aprendizagem, avaliações e acompanhamento de professores

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 12:24

Diego e Patrícia Vieira com família
Diego e Patrícia Vieira com família Crédito: Reprodução

Uma família de Blumenau, em Santa Catarina, que educa os filhos em casa há 13 anos, foi condenada pela Justiça a matriculá-los na rede regular de ensino e a pagar uma multa de 40 salários mínimos, equivalente a cerca de R$ 65 mil. A decisão foi tomada pela Vara da Infância e Juventude do município no fim de julho.

Os pais, Diego Vieira e Patrícia da Silva Vieira, defendem a continuidade do homeschooling e afirmam que o processo reuniu documentos sobre a formação dos filhos, incluindo planejamentos pedagógicos, registros de aprendizagem, avaliações e acompanhamento de professores.

“O que o Estado encontrou em nossa família?”, questionou Diego em um vídeo publicado nas redes sociais. Segundo ele, os documentos demonstrariam um ambiente familiar adequado e resultados positivos na educação dos filhos.

Cinco curiosidades sobre o homeschooling (ensino domiciliar)

A criança continua vinculada a uma escola - Mesmo estudando em casa, o projeto aprovado pela Câmara prevê que o estudante seja matriculado anualmente em uma instituição de ensino por Shutterstock
A escola fica responsável por acompanhar o aluno e aplicar avaliações periódicas por Shutterstock
Pelas regras do projeto, ao menos um dos pais ou responsável deve ter ensino superior ou formação tecnológica, além de não possuir antecedentes criminais por Shutterstock
O estudante precisa participar de avaliações periódicas e, caso apresente desempenho insuficiente ou deixe de comparecer às provas, poderá perder o direito de permanecer na modalidade por Shutterstock
Em 2018, o STF decidiu que a educação domiciliar não é proibida pela Constituição, mas afirmou que ela só pode ser adotada após a aprovação de uma lei específica que a regulamente por Shutterstock
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A criança continua vinculada a uma escola - Mesmo estudando em casa, o projeto aprovado pela Câmara prevê que o estudante seja matriculado anualmente em uma instituição de ensino por Shutterstock

A família também destaca o desempenho dos jovens em diferentes áreas. O filho mais velho, Igor Vieira, de 19 anos, cursa História e Letras e estuda alemão e russo. Já Kyara Mariah, de 16 anos, fala outros idiomas, dá aulas de inglês e latim aos irmãos e coordena um projeto gratuito de leitura. Segundo os pais, os filhos também praticam xadrez profissionalmente e já conquistaram cerca de 300 medalhas.

Em entrevista à Gazeta do Povo, Kyara afirmou que é poliglota e professora e que sente que a família é perseguida por ter uma educação de excelência. 

A defesa da família já apresentou embargos de declaração contra a sentença. Caso o pedido seja rejeitado, a intenção é levar o caso ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC). Para a defesa, a decisão adotou uma interpretação excessivamente rígida das normas sobre matrícula escolar e não considerou de forma adequada o princípio do melhor interesse das crianças e adolescentes.

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Homeschooling não é regulamentado no país

A discussão ocorre em meio à falta de regulamentação específica do homeschooling no país. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que a educação domiciliar não é incompatível com a Constituição, mas estabeleceu que a prática depende de regulamentação por lei federal.

O principal projeto sobre o tema é o PL 1.338/2022, aprovado pela Câmara dos Deputados em 2022 e encaminhado ao Senado, onde permanece na Comissão de Educação. A proposta recebeu parecer favorável em 2025, mas ainda não foi votada.

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