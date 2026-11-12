VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA

Pais são presos suspeitos de manter filha de 7 anos em cárcere privado em quarto ao lado de espaço usado para programas sexuais

Menina vivia em um quarto sem ventilação e sem janelas, ao lado de cômodos usados para programas sexuais; segundo a polícia, ela também sofria agressões

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 16:04

Pais são presos suspeitos de manter filha de 7 anos em cárcere privado em quarto ao lado de espaço usado para programas sexuais Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Os pais de uma menina de 7 anos foram presos em flagrante, suspeitos de manter a filha em cárcere privado dentro de um prostíbulo em Santa Helena de Goiás, no sudoeste do estado. Segundo a Polícia Civil, o casal é dono do estabelecimento e mantinha a criança em condições degradantes, em um quarto próximo aos espaços utilizados para programas sexuais.

A prisão ocorreu na quarta-feira (11), após a polícia receber uma denúncia anônima de que a menina vivia trancada no local, com autorização para sair apenas para ir à escola e sem acesso a cuidados básicos. De acordo com o Conselho Tutelar, a criança estava trancada no momento em que foi resgatada.

Durante as diligências, os policiais encontraram a menina em um cômodo sem ventilação e sem janelas, ao lado dos quartos usados para encontros sexuais, conforme informou a corporação. O delegado Humberto Soares afirmou que a criança não era submetida à exploração sexual. Segundo ele, os pais disseram aos investigadores que sabiam que não poderiam manter a menina naquele local e alegaram que tentavam se mudar.

Menina fazia necessidades em balde e sofria agressões

As investigações apontam que a criança não podia sair para a área externa do estabelecimento. Ela precisava fazer as necessidades fisiológicas em um balde mantido dentro do quarto, onde também fazia as refeições. Ainda segundo a polícia, a menina relatou que sofria agressões físicas e era frequentemente acordada pela movimentação no prostíbulo. Ela vivia no local desde que nasceu.

Em depoimento, a criança contou que apanhava quando não dormia no horário determinado pelos pais. De acordo com o delegado, os relatos mencionam agressões com tapas, cinto e até pedaço de ferro. A menina deverá passar por exames periciais e receber acompanhamento dos órgãos responsáveis pela proteção à infância.