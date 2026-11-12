Pais são presos suspeitos de manter filha de 7 anos em cárcere privado em quarto ao lado de espaço usado para programas sexuais

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Perla Ribeiro
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 16:04
Os pais de uma menina de 7 anos foram presos em flagrante, suspeitos de manter a filha em cárcere privado dentro de um prostíbulo em Santa Helena de Goiás, no sudoeste do estado. Segundo a Polícia Civil, o casal é dono do estabelecimento e mantinha a criança em condições degradantes, em um quarto próximo aos espaços utilizados para programas sexuais.
A prisão ocorreu na quarta-feira (11), após a polícia receber uma denúncia anônima de que a menina vivia trancada no local, com autorização para sair apenas para ir à escola e sem acesso a cuidados básicos. De acordo com o Conselho Tutelar, a criança estava trancada no momento em que foi resgatada.
Durante as diligências, os policiais encontraram a menina em um cômodo sem ventilação e sem janelas, ao lado dos quartos usados para encontros sexuais, conforme informou a corporação. O delegado Humberto Soares afirmou que a criança não era submetida à exploração sexual. Segundo ele, os pais disseram aos investigadores que sabiam que não poderiam manter a menina naquele local e alegaram que tentavam se mudar.
Menina fazia necessidades em balde e sofria agressões
As investigações apontam que a criança não podia sair para a área externa do estabelecimento. Ela precisava fazer as necessidades fisiológicas em um balde mantido dentro do quarto, onde também fazia as refeições. Ainda segundo a polícia, a menina relatou que sofria agressões físicas e era frequentemente acordada pela movimentação no prostíbulo. Ela vivia no local desde que nasceu.
Em depoimento, a criança contou que apanhava quando não dormia no horário determinado pelos pais. De acordo com o delegado, os relatos mencionam agressões com tapas, cinto e até pedaço de ferro. A menina deverá passar por exames periciais e receber acompanhamento dos órgãos responsáveis pela proteção à infância.
Os responsáveis foram autuados em flagrante por cárcere privado qualificado. Durante a ação, os policiais também apreenderam uma porção de maconha com um dos suspeitos. Os nomes dos pais não foram divulgados. Por isso, não foi possível localizar a defesa para manifestação. Também não havia informações sobre a realização de audiência de custódia.