CRIME

'Papa do Diabo', fundador da Igreja de Lúcifer no Ceará é morto a tiros

Luciano Melo, conhecido como Bruxo Paulo Padilha, foi baleado em frente a uma oficina ao lado de outro homem

Carol Neves

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 07:39

Luciano Victor Melo de Sousa Crédito: Reprodução

O fundador da Igreja de Lúcifer no Ceará, Luciano Melo, de 38 anos, foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (21), no bairro de Fátima, em Fortaleza. Ele estava em uma oficina mecânica quando um homem chegou de motocicleta e efetuou vários disparos. Outro homem que acompanhava Luciano também foi baleado.

De acordo com as informações divulgadas pela TV Verdes Mares, os dois chegaram ao estabelecimento depois que o carro em que estavam apresentou um problema no pneu. Enquanto aguardavam o serviço, foram atacados. O autor dos disparos deixou o local logo depois.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para atender as vítimas. Luciano morreu na própria oficina. O outro homem, que utilizava tornozeleira eletrônica, foi levado para um hospital da região.

A autoria e a motivação do homicídio ainda são investigadas. Ninguém havia sido preso até o momento. A apuração está sendo conduzida pela 5ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Bruxo e réu na Justiça

Luciano se apresentava nas redes sociais como bruxo, bispo satânico e fundador da primeira Igreja de Lúcifer do Nordeste. Em uma publicação de outubro de 2024, afirmou ser sacerdote satânico e disse ser conhecido como "Papa do Diabo". Segundo uma publicação dele, a igreja foi fundada em janeiro de 2024 e funciona no bairro Benfica, em Fortaleza.

Ele também respondia a um processo criminal. Luciano foi preso em flagrante em março de 2025 após uma ocorrência em um bar de sua propriedade, envolvendo ameaças a um socorrista do Samu. Segundo a investigação, ele teria xingado duas mulheres e policiais e oferecido dinheiro aos agentes para evitar a prisão.