ACIDENTE

Parapentes colidem no ar no Guarujá e um morre

Eles estavam no ar quando colidiriam um com o outro

Um homem de 37 anos morreu e outro, de 55, ficou ferido após acidente de parapente na tarde desta segunda-feira, 7, no Morro do Maluf, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Eles estavam no ar quando colidiriam um com o outro.