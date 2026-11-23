QUATRO JOVENS MORTOS

'Pare o carro que eu quero descer': prima de médica morta em acidente entrou no veículo, mas desistiu de carona ao notar embriaguez do motorista

Ela relatou que o condutor dirigia em alta velocidade, ignorava sinalizações e fazia freadas bruscas

Carol Neves

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 08:20

Quatro jovens morreram em acidente de carro Crédito: Reprodução/Instagram

Uma jovem que estava no carro envolvido no acidente que deixou quatro mortos na PE-009, em Ipojuca, em Pernambuco, conseguiu sair do veículo pouco antes da colisão registrada neste domingo (22). Prima de Beatriz Acioli, uma das vítimas fatais, ela relatou que decidiu abandonar a carona após perceber que o motorista apresentava sinais de embriaguez e conduzia em alta velocidade.

Em entrevista à TV Jornal, a testemunha contou que havia conhecido o condutor pouco antes da carona. Sua prima, Beatriz, teria conhecido os ocupantes durante uma festa na praia de Maracaípe e aceitado uma carona para seguir até um after. A jovem entrou no automóvel junto com Beatriz, mas se sentiu insegura pouco depois.

Segundo o relato, o motorista passava pelas lombadas sem respeitar a sinalização e realizava freadas bruscas. O volume alto do som e a agitação dos ocupantes também chamaram sua atenção. Ela afirmou ainda que motorista e passageiros estavam sem cinto - a única pessoa com cinto foi a sobrevivente (leia mais abaixo).

Conheça as vítimas de acidente em Pernambuco 1 de 7

"Ele (David) estava embriagado, muito eufórico, gritando. Todo mundo estava sem cinto. Eu não o conhecia", relatou a jovem, que não teve a identidade divulgada.

A testemunha afirmou que permaneceu no carro por menos de 200 metros antes de pedir para descer. "Para o carro. Pode parar o carro que eu vou descer. Vou com o pessoal com quem a gente estava", contou.

Ela explicou que havia alugado uma van com Beatriz, Nathalia Lins Peixoto Recco e outros amigos para fazer o trajeto entre a festa e a pousada onde estavam hospedados. Mesmo com a insistência da prima para que continuasse na carona, preferiu aguardar o transporte contratado pelo grupo.

"Na hora, pensei que não tinha cabimento eu correr um risco de vida, ainda mais tendo um meio de transporte", disse.

Depois de sair do automóvel, a jovem caminhou até um trevo e procurou um ponto de referência para informar aos amigos onde estava. Como não conhecia a região, precisou pedir orientações a pessoas que circulavam pelo local.

Pouco tempo depois, a van passou pelo veículo acidentado. A testemunha contou que inicialmente não percebeu que se tratava do mesmo carro do qual havia descido minutos antes. Ao identificar a situação, parou para ajudar as vítimas.

Como havia profissionais da área de saúde entre os integrantes do grupo, eles tentaram iniciar os primeiros socorros ainda no local da ocorrência.

O acidente deixou quatro pessoas mortas e uma quinta ocupante gravemente ferida, que precisou ser socorrida.

Quem são as vítimas do acidente na PE-009

O acidente ocorreu na madrugada deste domingo (22), na PE-009, nas proximidades de Porto de Galinhas, em Ipojuca. Segundo informações apuradas pela TV Jornal, a Toyota SW4 em que estavam os cinco ocupantes saiu da pista, atingiu inicialmente uma placa de sinalização com a orientação "Reduza a Velocidade" e, em seguida, colidiu contra uma árvore. Com a força do impacto, a parte dianteira do veículo ficou destruída. Quatro ocupantes ficaram presos às ferragens e morreram ainda no local.

As quatro pessoas que morreram no acidente foram identificadas como Beatriz Acioli, médica residente natural de Alagoas; David do Nascimento Melo, empresário alagoano de 27 anos; Fernanda Severina de Eloi, modelo de 31 anos, natural de Gravatá, no interior pernambucano; e Ingrid Shelda Santos Machado, dentista de 26 anos, natural de Bezerros, também em Pernambuco.

A única sobrevivente foi Nathalia Lins Peixoto Recco, que estava no veículo no momento da colisão. Ela recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Hospital Dom Hélder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Segundo i Jornal do Commercio, Nathalia era a única pessoa do carro que utilizava cinto de segurança.