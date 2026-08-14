CONSUMO

Parece iogurte, mas pode não ser: entenda o que você está comprando no mercado

Entender a composição ajuda o consumidor a fazer escolhas mais conscientes

Thais Borges

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 11:58

Parece iogurte, mas pode não ser: entenda o que você está comprando no mercado Crédito: Freepik

Uma visita rápida ao corredor de laticínios do supermercado revela uma grande variedade de produtos: iogurte natural, integral, desnatado, grego, bebida láctea, leite fermentado, entre outras opções. Embora muitos consumidores considerem que todos pertencem à mesma categoria, os produtos apresentam diferenças importantes na composição, no processo de fabricação e no valor nutricional.

Segundo o sócio-fundador da Natural Gurt e presidente do Conselho Nacional das Indústrias de Laticínios (CONIL), Paulo Cintra, conhecer essas diferenças é importante para fazer escolhas mais assertivas. "O primeiro passo é olhar o rótulo. Muitas pessoas compram um produto acreditando que estão levando um iogurte para casa, quando, na verdade, trata-se de uma bebida láctea ou de outro derivado do leite. Não existe produto melhor ou pior de forma absoluta, mas é importante que o consumidor saiba exatamente o que está adquirindo para escolher aquilo que atende às suas necessidades", diz.

Reconhecida como a maior fabricante de iogurte da Bahia, a Natural Gurt celebra 30 anos de história em 2026 Crédito: Divulgação

A principal diferença está na composição. O iogurte é produzido exclusivamente a partir da fermentação do leite por culturas específicas de bactérias benéficas, responsáveis por sua textura e sabor característicos. Pela legislação brasileira, o produto deve ser elaborado essencialmente com leite e fermentos lácteos. Uma das variações é o iogurte grego, que passa por um processo de filtragem para retirar a maior parte do soro do leite, resultando em um produto com maior concentração de proteína.

O iogurte também pode ser integral, desnatado ou semidesnatado. O integral é produzido com leite integral, que mantém sua gordura natural. Já o semidesnatado é feito com leite que teve parte da gordura retirada, enquanto o desnatado é produzido com leite praticamente sem gordura.

Na hora da compra, a recomendação é observar atentamente a denominação de venda do produto, que fica na parte frontal da embalagem. É essa informação que indica oficialmente se o alimento é um iogurte, uma bebida láctea ou um leite fermentado.

Light, diet e natural

Outra dúvida comum entre os consumidores está relacionada às versões light e diet. Apesar de os termos serem frequentemente confundidos, eles têm significados diferentes. Um produto light apresenta redução de, no mínimo, 25% em algum nutriente ou no valor energético em comparação com a versão tradicional. A redução pode ocorrer, por exemplo, em calorias, gorduras, açúcares ou sódio.

Já um produto diet é formulado com a eliminação total de determinado ingrediente, como o açúcar, sendo indicado, em muitos casos, para pessoas com necessidades alimentares específicas, como diabéticos.

O iogurte natural, por sua vez, é produzido sem a adição de aromas, corantes ou preparados de frutas. Ele tende a preservar as proteínas e o cálcio do leite e pode ser consumido puro ou acompanhado de frutas, aveia, castanhas e mel, por exemplo.

Paulo Cintra destaca que os ingredientes aparecem sempre em ordem decrescente de quantidade. Por isso, quanto menor a lista e mais simples forem os ingredientes, mais fácil é compreender a composição do produto. Também é importante observar a presença de açúcares adicionados, corantes, aromatizantes e outros aditivos, especialmente para quem busca uma alimentação mais equilibrada.

A tabela nutricional também pode ser consultada para comparar informações como proteínas, gorduras, carboidratos e sódio entre diferentes marcas e categorias. Dependendo do objetivo nutricional de cada consumidor, esses dados podem influenciar a escolha.