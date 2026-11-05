INDENIZAÇÃO

Parque temático é condenado a pagar R$ 25 mil a visitante após acidente em banheiro

Bancada de granito caiu sobre o pé da vítima, que sofreu fraturas e passou por cirurgia

Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 07:45

Parque temática é condenado a pagar R$ 25 mil a visitante após acidente em banheiro Crédito: Reprodução: Travelzilla/ YouTube

O parque temático Beto Carrero World, localizado em Penha, no norte de Santa Catarina, foi condenado a indenizar um visitante em R$ 25 mil após um acidente em um banheiro do empreendimento. A decisão da 1ª Vara da comarca de Penha foi divulgada na terça-feira (3).

O acidente aconteceu em abril de 2023, durante um passeio. O homem estava acompanhado da noiva e havia acabado de utilizar uma das atrações quando foi ao banheiro. Enquanto estava diante de uma pia de granito, a bancada se desprendeu, quebrou e caiu sobre seu pé esquerdo.

A vítima sofreu uma fratura no dedão, ferimentos em outros dedos e uma lesão na unha. Após receber os primeiros socorros no ambulatório do parque, foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e passou por cirurgia no mesmo dia. O tratamento incluiu medicamentos e o uso de uma sandália ortopédica. Por causa dos ferimentos, o visitante ficou impossibilitado de trabalhar por aproximadamente 60 dias.

Na ação, o casal pediu indenizações por danos materiais, morais e estéticos, além do pagamento da diferença entre o salário e o benefício previdenciário recebido durante o afastamento e do custeio de eventuais tratamentos futuros.

A empresa alegou que realiza inspeções e manutenções diárias, inclusive antes da abertura do parque, e afirmou que a bancada havia sido vistoriada no dia do acidente. Também sustentou que o visitante poderia ter exercido força sobre a peça, negou falha na prestação do serviço e informou ter reembolsado despesas médicas.

A perícia confirmou a relação entre o acidente e as lesões, a necessidade de cirurgia e a incapacidade temporária para o trabalho por cerca de 60 dias. O exame também identificou cicatrizes e alterações permanentes na unha do dedão do pé esquerdo, classificadas como dano estético leve, sem comprometimento funcional atual.

Ao analisar as provas, a magistrada concluiu que a empresa não comprovou que o visitante tivesse provocado o acidente nem demonstrou as condições de fixação da bancada. Segundo a decisão, os registros apresentados indicavam uma rotina geral de inspeções, mas não afastavam a responsabilidade pelo desprendimento do equipamento.

A sentença destacou que a segurança das instalações disponibilizadas ao público é responsabilidade do empreendimento e que o atendimento prestado após o acidente não elimina a obrigação de reparar os danos.

A empresa foi condenada a pagar R$ 15 mil por danos morais e R$ 10 mil por danos estéticos ao visitante. Os demais pedidos foram rejeitados. A indenização por danos morais solicitada pela noiva não foi concedida, assim como os pedidos de complementação do benefício previdenciário e de custeio de tratamentos futuros, por falta de comprovação suficiente.

O pedido relacionado às despesas médicas também foi negado. A empresa demonstrou ter reembolsado R$ 624,88 antes do ajuizamento da ação, quantia superior à solicitada. A magistrada ainda rejeitou os pedidos de condenação das partes por litigância de má-fé.