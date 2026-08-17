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Passageira diz que ônibus que tombou e deixou 10 mortos estava em alta velocidade

Mulher que estava no veículo afirma que passageiros reclamaram da condução durante a viagem

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 08:48

Ônibus de turismo seguia para Copacabana quando acidente matou 10
Ônibus de turismo seguia para Copacabana quando acidente matou 10 Crédito: Divulgação/CBMERJ

Uma passageira que estava no ônibus de turismo que tombou na madrugada deste domingo (16), em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, relatou momentos de tensão antes do acidente que deixou 10 mortos e dezenas de feridos. Segundo ela, o motorista seguia em alta velocidade desde o início do trajeto e chegou a ser advertido por passageiros durante uma parada. As informações são do g1.

A mulher, que sofreu ferimentos nas pernas, coxas, braços e costas e preferiu não ter o nome divulgado, contou que embarcou na Praça da Cemig, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O grupo passou ainda por outros dois pontos antes de seguir para o passeio de bate e volta até Copacabana, na Zona Sul do Rio. Cada passageiro teria desembolsado R$ 170 pelo passeio.

Acidente deixou 10 mortos

Ônibus de turismo seguia para Copacabana quando acidente matou 10 por Divulgação/CBMERJ
Ônibus de turismo seguia para Copacabana quando acidente matou 10 por Reprodução/TV Globo
Ônibus de turismo seguia para Copacabana quando acidente matou 10 por Divulgação/CBMERJ
Ônibus de turismo seguia para Copacabana quando acidente matou 10 por Reprodução
Ônibus de turismo seguia para Copacabana quando acidente matou 10 por Reprodução
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Ônibus de turismo seguia para Copacabana quando acidente matou 10 por Divulgação/CBMERJ

Segundo o relato, a velocidade do ônibus chamou atenção desde os primeiros momentos da viagem. Durante uma parada em Juiz de Fora, passageiros teriam pedido ao motorista que reduzisse o ritmo. “O motorista saiu correndo muito e, quando pegou a estrada, continuou em alta velocidade. Em Juiz de Fora, durante uma parada, o pessoal pediu para ele não correr tanto. Ele respondeu que queria chegar em Copacabana às 4h30”, afirmou a passageira.

O ônibus permaneceu no Rio até as 16h30 e iniciou o retorno posteriormente. Na descida da serra, o clima dentro do veículo teria mudado diante da condução. “Quando chegamos em Petrópolis, as pessoas começaram a gritar. Eu estava dormindo, abracei meu noivo e disse que iríamos morrer. O ônibus começou a balançar muito. Na descida, ele capotou”, contou.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que o ônibus da empresa Estrela Guia Turismo fazia transporte clandestino. Os passageiros feridos foram encaminhados para o Hospital Santa Teresa e a UPA de Petrópolis, além do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

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