EMERGÊNCIA A BORDO

Passageira morre após passar mal em voo que saiu de Brasília; sintomas começaram após decolagem

Avião chegou a sobrevoar a região em círculos por cerca de 40 minutos antes de retornar ao aeroporto; mulher recebeu atendimento de um médico que estava a bordo

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 17:19

Avião da Latam Crédito: Reprodução

Uma passageira morreu após passar mal durante um voo da Latam que saiu de Brasília com destino a Porto Velho, na noite deste domingo (8). A mulher começou a apresentar sintomas pouco depois da decolagem, e a aeronave precisou retornar ao aeroporto de origem. O caso foi confirmado pela companhia aérea, mas a identidade da vítima não foi divulgada. As informações são do g1 Rondônia.

Segundo a plataforma FlightAware, o voo LA 3600 decolou às 21h30 e chegou a sobrevoar a região em círculos por aproximadamente 40 minutos antes de pousar novamente em Brasília. Testemunhas relataram ao g1 que a passageira começou a passar mal logo após a saída do avião.

Durante a ocorrência, um médico que estava a bordo prestou atendimento voluntariamente à mulher. Uma passageira que é enfermeira também ajudou nos primeiros cuidados e contou ao g1 que a vítima começou a apresentar sangramento pela boca. Em nota, a Latam Airlines Brasil lamentou profundamente a morte e manifestou solidariedade aos familiares e amigos da passageira. A empresa informou ainda que está oferecendo suporte à família.