iNDENIZAÇÃO

Passageira sofre acidente em corrida de moto da Uber e Justiça manda empresa pagar R$ 10,6 mil

Tribunal reconheceu danos morais e materiais após mulher relatar que motociclista usava conta de outro motorista e teria se distraído com celular

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 13:29

Uber Crédito: Shutterstock

A Uber do Brasil Tecnologia Ltda. foi condenada a pagar R$ 10.606,49 em indenizações a uma passageira que sofreu um acidente durante uma corrida de motocicleta contratada pelo aplicativo. A decisão foi tomada pela Vigésima Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso apresentado pela mulher. O acidente aconteceu em junho de 2024.

Segundo o relato apresentado no processo, a passageira estava em uma corrida de moto quando o motociclista teria se distraído ao manusear o celular e colidido com outro veículo. O condutor do segundo veículo deixou o local após a batida. Após o acidente, a mulher recebeu atendimento do Samu e do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada para um hospital. Ela afirmou ainda que o motociclista informou posteriormente que não era o titular da conta utilizada para realizar a corrida, mas que estava usando o perfil de outro motorista cadastrado na plataforma.

Uber é condenada por morte de motorista durante corrida e indenização à família dobra para R$ 500 mil 1 de 6

Uber é considerada parte da cadeia de transporte

A passageira alegou que teve despesas com atendimento médico, medicamentos, exames e sessões de fisioterapia, além de ter ficado temporariamente afastada do trabalho por causa das consequências do acidente. Ao analisar o caso, o colegiado reconheceu a existência de uma relação de consumo e entendeu que a Uber integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte. A decisão aplicou as teorias do risco do empreendimento e da aparência, considerando a expectativa criada pela plataforma de que o transporte será realizado por um motorista cadastrado e identificado.

O relator, desembargador Luiz Henrique Oliveira Marques, destacou que cabia à plataforma esclarecer se a corrida havia sido efetivamente realizada pelo motorista cadastrado no aplicativo. Os desembargadores também afastaram a alegação de que a responsabilidade pelo acidente seria exclusivamente de um terceiro. Para o colegiado, o simples fato de outro veículo ter participado da colisão não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade da Uber.

Passageira receberá R$ 10 mil por danos morais