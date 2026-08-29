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Passageira tem embarque negado por lotação em voo da Latam, processa empresa aérea e ganha indenização de R$ 12 mil na Justiça

Companhia terá de devolver R$ 2,3 mil pagos pelos bilhetes e ainda pagar R$ 10 mil por danos morais

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 19:00

Avião da Latam
Avião da Latam Crédito: Reprodução

Uma passageira que teve o embarque negado em um voo internacional por falta de assentos deverá receber R$ 12.385,82 da Latam. A companhia aérea foi condenada pela Justiça de São Paulo a devolver R$ 2.385,82 pagos pelas passagens e ainda a pagar R$ 10 mil por danos morais após impedir a cliente de embarcar devido a um caso de overbooking.

A decisão foi proferida pela juíza Simone de Figueiredo, da 8ª Vara Cível do Foro Regional de Santana, em São Paulo. Para a magistrada, a chamada preterição de embarque representou uma falha na prestação do serviço, já que a passageira tinha bilhete válido, compareceu para o check-in e, mesmo assim, não conseguiu embarcar no voo internacional.

A mulher havia comprado passagens para viajar de Guarulhos, em São Paulo, até Assunção, no Paraguai, com embarque marcado para 30 de novembro de 2025 e retorno previsto para 2 de dezembro. Os bilhetes custaram R$ 2.385,82. No momento do check-in, porém, ela foi informada de que não poderia seguir viagem porque a aeronave estava lotada. A própria Latam emitiu uma carta de contingência reconhecendo o impedimento.

Aviões da Latam

Avião da Latam por Reprodução
Avião da Latam por Latam Airlines/Divulgação
Latam voos extras para a Bahia por Divulgação Latam
LATAM por Shutterstock
Latam  por Divulgação
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Avião da Latam por Reprodução

Como alternativa, a empresa ofereceu a remarcação da viagem para alguns dias depois. A passageira recusou a opção porque, segundo relatou no processo, a alteração comprometeria compromissos profissionais que tinha programados em Assunção. Ela também afirmou que não conseguiu receber de volta o dinheiro pago pelas passagens que não utilizou.

Na Justiça, a Latam defendeu que deveriam prevalecer no caso a Convenção de Montreal e o Código Brasileiro de Aeronáutica, além de argumentar que o overbooking é previsto pela Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A empresa também sustentou que sua conduta representaria exercício regular de direito.

A juíza, no entanto, reconheceu a relação de consumo e concluiu que as normas específicas da aviação não afastam a proteção prevista no Código de Defesa do Consumidor em situações de falha na prestação do serviço. Para ela, a administração da ocupação da aeronave faz parte dos riscos da própria atividade exercida pela companhia aérea.

Na avaliação da magistrada, o overbooking que resulta na retirada de um passageiro de um voo previamente contratado caracteriza falha da empresa e não pode ser tratado como um evento capaz de afastar sua responsabilidade. Por isso, além de determinar a restituição integral dos R$ 2.385,82 pagos pela passageira, a Justiça fixou indenização de R$ 10 mil por danos morais.

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