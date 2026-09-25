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Passageiro com deficiência visual paga R$ 1,9 mil por corrida de R$ 19 após erro, não consegue ajuda do aplicativo e ganha indenização na Justiça

Passageiro transferiu R$ 1.900,33 ao motorista e alegou falta de suporte da plataforma após perceber o erro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:38

Corrida de aplicativo acabou em indenização
Corrida de aplicativo acabou em indenização Crédito: Reprodução

Uma corrida que custava R$ 19 terminou com uma cobrança de R$ 1.900,33 para um passageiro com deficiência visual. O erro ocorreu durante a transferência feita ao motorista e levou a Justiça a condenar a plataforma de transporte a ressarcir o cliente pelo valor pago a mais, de acordo com informações do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES). 

O caso foi analisado pelo 2º Juizado Cível de Vila Velha. Após perceber a quantia transferida, o passageiro registrou um boletim de ocorrência e procurou a empresa para tentar recuperar o dinheiro. Segundo o processo, a plataforma ofereceu dois cupons de desconto, mas não realizou o estorno dos R$ 1.881,33 pagos indevidamente.

Justiça

Justiça por Shutterstock
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Justiça por Shutterstock

Na ação, a empresa argumentou que não poderia ser responsabilizada pelo ocorrido porque o pagamento havia sido realizado diretamente ao motorista, em uma modalidade considerada off-line. A defesa sustentou, assim, que não houve falha na prestação do serviço por parte da plataforma.

O argumento, porém, foi rejeitado pelo juiz responsável pelo caso. Na decisão, o magistrado considerou que a empresa obtém lucro com o serviço e é responsável por selecionar os motoristas que fazem parte de sua base. Por isso, segundo o entendimento adotado, também deve oferecer assistência ao consumidor quando ocorre um erro justificável durante a prestação do serviço.

A decisão levou em consideração ainda a condição do passageiro. Para o juiz, a necessidade de suporte se torna especialmente relevante diante da deficiência visual do consumidor, que teve dificuldades no momento de realizar a transferência para o motorista.

Ao julgar o pedido procedente, a Justiça determinou que a plataforma pague R$ 1.881,33 por danos materiais. O valor corresponde exatamente à diferença entre o preço da corrida e a quantia transferida. A decisão ainda pode ser contestada por meio de recurso.

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Aplicativos de Transporte Processo Justiça Passageiro

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