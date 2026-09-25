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Passageiro espera ônibus por sete horas em rodoviária, processa empresa por atraso e consegue indenização na Justiça

Tribunal considerou que cliente provou o prejuízo causado pela espera

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 10:49

Decisão foi da 1ª Vara de Coxim
Decisão foi da 1ª Vara de Coxim Crédito: Reprodução

Uma espera de mais de sete horas para conseguir embarcar em um ônibus terminou com uma indenização de R$ 4 mil por danos morais para um passageiro que faria a viagem de Coxim (MS) a Maringá (PR). Além do valor, a empresa de transporte terá que devolver os R$ 30 gastos pelo homem com um táxi.

A viagem estava marcada para começar às 1h36 do dia 28 de dezembro de 2025. O passageiro chegou à rodoviária no horário previsto, mas o ônibus não apareceu. Sem informações suficientes sobre o que havia acontecido, ele permaneceu no local durante a madrugada enquanto aguardava uma solução.

Segundo a empresa, o veículo apresentou uma avaria mecânica. A transportadora afirmou que adotou providências para dar continuidade à viagem e que os passageiros foram reacomodados em um ônibus de outra empresa. O embarque do passageiro, porém, só ocorreu por volta das 9h30, mais de sete horas depois do horário inicialmente previsto.

Justiça

Justiça por Shutterstock
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Justiça por Shutterstock

Ao analisar o caso, o juiz Bruno Palhano Gonçalves, da 1ª Vara de Coxim, entendeu que a questão não se limitava à falha mecânica. Para o magistrado, a demora na apresentação de uma alternativa adequada também deveria ser considerada na avaliação da responsabilidade da empresa.

A decisão cita a Lei nº 11.975/2009, que estabelece o prazo de três horas para a continuidade da viagem em situações de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora. Na avaliação do juiz, a espera prolongada durante a madrugada ultrapassou os transtornos normalmente associados a um atraso e provocou insegurança, desconforto e desgaste ao passageiro.

A empresa havia argumentado que o problema mecânico, por si só, não justificaria uma indenização por danos morais. A Justiça, contudo, determinou o pagamento de R$ 4 mil e o ressarcimento dos R$ 30 gastos com táxi para que o passageiro retornasse à rodoviária e pudesse embarcar no transporte disponibilizado posteriormente.

A sentença foi proferida em primeira instância e ainda cabe recurso.

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