VIOLÊNCIA

Passageiro morre baleado dentro de ônibus do BRT no Rio de Janeiro

Vítima foi atingida no abdômen em trecho próximo a comunidade onde ocorria uma operação da PM

Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 09:44

Passageiro foi baleado dentro de BRT Crédito: Reprodução/TV Globo

Um homem de aproximadamente 40 anos morreu depois de ser atingido por um tiro no abdômen enquanto viajava em um ônibus do BRT, na manhã desta quarta-feira (30), em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio. Ele estava em pé no coletivo, que circulava pelo corredor Transolímpica, segundo a TV Globo.

O ônibus foi atingido por disparos nas proximidades da Estação Ventura, na altura da comunidade Dois Irmãos. A Polícia Militar realizava uma operação na região, mas ainda não há confirmação de ligação entre a ação e a morte do passageiro. A origem do tiro também não foi esclarecida.

Após os disparos, o coletivo parou na estação Asa Branca, na divisa entre Curicica e Barra Olímpica. O local foi liberado para circulação por volta das 9h.

A vítima estava sem documentos. Outros passageiros teriam utilizado o celular do homem para avisar seus familiares.