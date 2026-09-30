Passageiro morre baleado dentro de ônibus do BRT no Rio de Janeiro

Carol Neves
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 09:44
Um homem de aproximadamente 40 anos morreu depois de ser atingido por um tiro no abdômen enquanto viajava em um ônibus do BRT, na manhã desta quarta-feira (30), em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio. Ele estava em pé no coletivo, que circulava pelo corredor Transolímpica, segundo a TV Globo.
O ônibus foi atingido por disparos nas proximidades da Estação Ventura, na altura da comunidade Dois Irmãos. A Polícia Militar realizava uma operação na região, mas ainda não há confirmação de ligação entre a ação e a morte do passageiro. A origem do tiro também não foi esclarecida.
Após os disparos, o coletivo parou na estação Asa Branca, na divisa entre Curicica e Barra Olímpica. O local foi liberado para circulação por volta das 9h.
A vítima estava sem documentos. Outros passageiros teriam utilizado o celular do homem para avisar seus familiares.
O Corpo de Bombeiros informou que recebeu o chamado para socorrê-lo às 6h12. Já a Mobi-Rio, responsável pelo BRT, afirmou que o passageiro foi atingido por uma bala perdida e que agentes do BRT Seguro foram acionados. As circunstâncias da ocorrência estão sendo apuradas.