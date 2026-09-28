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Passageiro se acidenta em moto de app, é cobrado por corrida não concluída, aciona a justiça e vai receber indenização por danos morais

Justiça determinou pagamento de R$ 4 mil por danos morais e devolução de R$ 27,60 cobrados pelo trajeto interrompido após a colisão

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 15:43

Passageiro se acidenta em moto de app, é cobrado por corrida não concluída, aciona a justiça e vai receber indenização por danos morais
Passageiro se acidenta em moto de app, é cobrado por corrida não concluída, aciona a justiça e vai receber indenização por danos morais Crédito: Imagem gerada pela IA

Um passageiro que sofreu um acidente durante uma corrida de motocicleta por aplicativo será indenizado em R$ 4 mil por danos morais e terá direito à devolução dos R$ 27,60 cobrados pela viagem, que não chegou a ser concluída. A decisão é do 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Parnamirim.

O acidente ocorreu em março de 2026. Segundo o processo, o motociclista trafegava entre um veículo e o meio-fio quando a porta de um carro parado para o desembarque de um passageiro foi aberta, provocando a colisão. Mesmo após o acidente e sem chegar ao destino, o passageiro afirmou que foi cobrado pelo valor integral da corrida.

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A plataforma, por sua vez, alegou que não deveria ser responsabilizada pelo acidente porque o motociclista trabalhava de forma autônoma e não mantinha vínculo com a empresa. Também questionou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A juíza Leila Nunes Pereira rejeitou os argumentos. Para ela, a plataforma integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte e, portanto, está sujeita à responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC.

Na sentença, a magistrada considerou o acidente um “fortuito interno”, relacionado aos riscos da própria atividade. Segundo ela, a falha na prestação do serviço ficou caracterizada pela condução inadequada do motorista credenciado e pela manutenção da cobrança de uma corrida interrompida pelo acidente.

A juíza também entendeu que o episódio ultrapassou um mero aborrecimento, diante das consequências do acidente e da cobrança posterior. Além dos R$ 4 mil por danos morais, a plataforma deverá restituir os R$ 27,60 por danos materiais, com correção monetária e juros.

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