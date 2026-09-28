DECISÃO

Passageiro sofre acidente em moto por aplicativo, é cobrado em R$ 27,60 pela corrida interrompida e vai receber indenização

Viagem terminou antes mesmo da chegada ao destino final

Carol Neves

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 12:31

Acidente de moto Crédito: Foto gerada por IA

Uma plataforma de transporte por aplicativo foi condenada a pagar R$ 4 mil por danos morais a um passageiro que sofreu um acidente durante uma corrida de motocicleta em Parnamirim. A empresa também terá de devolver os R$ 27,60 cobrados pela viagem, que terminou antes da chegada ao destino.

O acidente ocorreu em março de 2026. Segundo o relato do passageiro no processo, o motociclista seguia entre um carro e o meio-fio quando a porta do veículo, parado para o desembarque de uma pessoa, foi aberta. Houve uma colisão.

Ao se defender, a plataforma afirmou que o condutor atuava de forma autônoma e que, por isso, não poderia responder por seus atos. A empresa também contestou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

A juíza Leila Nunes Pereira, do 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Parnamirim, rejeitou os argumentos. Para ela, a plataforma integra a cadeia de fornecimento do transporte e responde por falhas ocorridas durante a prestação do serviço. A magistrada considerou que o acidente, somado à cobrança pela corrida interrompida, ultrapassou um mero aborrecimento.