Passageiro sofre acidente em moto por aplicativo, é cobrado em R$ 27,60 pela corrida interrompida e vai receber indenização

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Carol Neves
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 12:31
Uma plataforma de transporte por aplicativo foi condenada a pagar R$ 4 mil por danos morais a um passageiro que sofreu um acidente durante uma corrida de motocicleta em Parnamirim. A empresa também terá de devolver os R$ 27,60 cobrados pela viagem, que terminou antes da chegada ao destino.
O acidente ocorreu em março de 2026. Segundo o relato do passageiro no processo, o motociclista seguia entre um carro e o meio-fio quando a porta do veículo, parado para o desembarque de uma pessoa, foi aberta. Houve uma colisão.
Ao se defender, a plataforma afirmou que o condutor atuava de forma autônoma e que, por isso, não poderia responder por seus atos. A empresa também contestou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.
A juíza Leila Nunes Pereira, do 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Parnamirim, rejeitou os argumentos. Para ela, a plataforma integra a cadeia de fornecimento do transporte e responde por falhas ocorridas durante a prestação do serviço. A magistrada considerou que o acidente, somado à cobrança pela corrida interrompida, ultrapassou um mero aborrecimento.
Além da indenização de R$ 4 mil e da restituição do valor da viagem, a sentença prevê correção monetária e juros.