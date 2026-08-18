ACIDENTE

Passarela desaba após ser atingida por caminhão e deixa dois mortos em São Paulo

Estrutura caiu sobre um carro na altura de Vargem (SP); pista foi totalmente interditada nos dois sentidos

Mariana Rios

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 13:59

Passarela atingida por caminhão na Rodovia Fernão Dias, no interior de São Paulo; estrutura caiu sobre carro que trafegava no sentido contrário e no qual viajavam as vítimas Crédito: Reprodução/X

Uma passarela desabou na manhã desta terça-feira (18) depois de ser atingida por um caminhão na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Vargem, no interior de São Paulo. A estrutura caiu sobre um carro que trafegava no sentido contrário e deixou duas pessoas mortas. Uma terceira vítima ficou gravemente ferida.

O acidente ocorreu por volta das 10h20, no km 4,1 da rodovia, no sentido São Paulo. De acordo com a concessionária Motiva Minas SP, o caminhão atingiu a passarela e provocou a queda da estrutura.

As duas vítimas que morreram estavam no carro atingido pela passarela. A pessoa que ficou ferida em estado grave foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para um hospital da região.

Após o acidente, a Fernão Dias foi totalmente interditada nos dois sentidos. O bloqueio provocou congestionamento de aproximadamente 10 quilômetros. Equipes da concessionária, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Militar foram mobilizadas para atender a ocorrência.

Quatro guindastes foram acionados para retirar as vigas da passarela que ficaram sobre a pista. A previsão inicial era de cerca de 1h30 para a preparação dos equipamentos, retirada da estrutura e desmobilização das máquinas, permitindo a liberação parcial da rodovia.

A concessionária também orientou os motoristas a utilizarem rotas alternativas. No sentido Belo Horizonte, o desvio começa no km 10 da BR-381 e passa por vias de Vargem, Socorro, Lindóia, em São Paulo, além de Toledo e Extrema, em Minas Gerais. O retorno à Fernão Dias ocorre no km 939, em Extrema (MG).

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que acompanha a atuação da concessionária e as providências adotadas após o acidente. As circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas pelos órgãos competentes.

Nota na íntegra

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) acompanha a ocorrência registrada na manhã desta terça-feira (18/8), no km 4,1 da BR-381/Fernão Dias, em Vargem (SP), envolvendo um caminhão e uma passarela.

A Motiva Minas_SP, concessionária responsável pelo trecho, foi acionada às 10h24 e mobilizou equipes operacionais para atendimento da ocorrência, com duas viaturas de resgate, veículo de inspeção e guincho, além da sinalização e orientação aos motoristas.

A operação conta ainda com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar e helicóptero Águia.

Até o momento, foram confirmadas duas vítimas fatais e uma vítima em estado grave, encaminhada pelo Samu para unidade hospitalar da região.

A rodovia permanece interditada, com aproximadamente 5 quilômetros de congestionamento no sentido Belo Horizonte e 10 quilômetros no sentido São Paulo.

A ANTT monitora a atuação da concessionária e as providências adotadas no local, com prioridade para o atendimento às vítimas, a segurança dos usuários, a sinalização da área e o restabelecimento seguro do tráfego.

As circunstâncias da ocorrência serão apuradas pelos órgãos competentes. A Agência acompanhará os desdobramentos e, no âmbito de suas atribuições regulatórias e fiscalizatórias, verificará as condições da infraestrutura e a atuação da concessionária.