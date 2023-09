Pastor condenado por estupro é detido na saída de culto em Fortaleza

Um pastor evangélico condenado por estupro de vulnerável foi preso, na noite dessa sexta-feira, 22, ao sair de uma igreja, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, capital do Ceará, após realizar um culto. O líder religioso, de 60 anos, foi detido por força de um mandado de prisão definitiva.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) daquele Estado, o processo contra o pastor indica que os crimes foram cometidos contra duas vítimas que, na época, tinham 9 e 13 anos.