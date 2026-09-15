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Pastor e ex-candidato a prefeito é preso por suspeita de crimes sexuais

Prisão ocorreu em Porto Velho após determinação da Justiça

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 17:38

Pastor Aluízio Vidal
Pastor Aluízio Vidal Crédito: Reprodução

O pastor Aluízio Vidal, de 58 anos, ex-candidato a prefeito de Porto Velho e ao Senado por Rondônia, foi preso preventivamente nesta terça-feira (15). Ele é investigado por crimes contra a dignidade sexual cometidos contra mulheres.

De acordo com informações do g1 Rondônia, a prisão ocorreu em Porto Velho após determinação da Justiça.

Pastor Aluízio Vidal

Aluízio Vidal por Reprodução
Aluízio Vidal por Reprodução
Pastor Aluízio Vidal por Reprodução
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Aluízio Vidal por Reprodução

Segundo a Polícia Civil, o político atuava como líder religioso. Não foram divulgados detalhes dos crimes nem o nome da instituição religiosa envolvida. A medida visa preservar as vítimas.

A defesa de Vidal disse ao g1 que acredita que as investigações comprovarão a inocência do pastor.

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Aluízio Vidal Flor é natural de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Pastor presbiteriano e psicólogo formado pela Universidade Federal de Rondônia (Unir), ele já foi candidato ao Senado em 2010 e 2014 e a prefeito de Porto Velho pelo Psol em 2012. Até o momento, não ocupou nenhum cargo eletivo.

Tags:

Polícia

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