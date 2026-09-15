RONDÔNIA

Pastor e ex-candidato a prefeito é preso por suspeita de crimes sexuais

Prisão ocorreu em Porto Velho após determinação da Justiça

Millena Marques

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 17:38

Pastor Aluízio Vidal Crédito: Reprodução

O pastor Aluízio Vidal, de 58 anos, ex-candidato a prefeito de Porto Velho e ao Senado por Rondônia, foi preso preventivamente nesta terça-feira (15). Ele é investigado por crimes contra a dignidade sexual cometidos contra mulheres.

De acordo com informações do g1 Rondônia, a prisão ocorreu em Porto Velho após determinação da Justiça.

Pastor Aluízio Vidal 1 de 3

Segundo a Polícia Civil, o político atuava como líder religioso. Não foram divulgados detalhes dos crimes nem o nome da instituição religiosa envolvida. A medida visa preservar as vítimas.

A defesa de Vidal disse ao g1 que acredita que as investigações comprovarão a inocência do pastor.