CRIME

Pastor é morto a facadas durante culto por fiel que queria virar liderança da igreja

Homem suspeito do crime frequentava a congregação e foi preso pela Polícia Militar

Wendel de Novais

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 07:09

Pastor evangélico José Bezerra morto a facadas Crédito: Reprodução

Um pastor evangélico identificado como José Bezerra foi assassinado a facadas durante um culto em uma igreja de Goiás, na manhã desta quarta-feira (25). O crime ocorreu na Igreja Evangélica Pentecostal Luz e Vida, em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. Um homem suspeito de cometer o homicídio foi preso pela Polícia Militar, e uma mulher também ficou ferida durante o ataque. As informações são do g1 Goiás.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito entrou na congregação, atacou o religioso e fugiu. Ele foi localizado nas proximidades de um lago, na região central do município, e levado para a Central de Flagrantes de Luziânia. O investigado frequentava a mesma igreja que a vítima por cerca de um ano e meio e, segundo testemunhas, pretendia se tornar pastor.

Pastor evangélico José Bezerra morto a facadas 1 de 2

A possibilidade de assumir a liderança religiosa, porém, foi descartada pelo conselho da congregação e por José Bezerra, que consideraram que ele não estava preparado para a função. Após a decisão, o homem teria deixado de frequentar os cultos. A Polícia Civil apura se a frustração com a rejeição pode ter motivado o assassinato.

Na delegacia, o suspeito negou o crime e afirmou que caminhava próximo ao lago quando foi abordado pelos policiais. A mulher ferida durante o ataque teria tentado impedir a agressão. O estado de saúde dela não foi informado. O suspeito ainda não havia prestado depoimento até a última atualização, pois foi encaminhado para atendimento médico.