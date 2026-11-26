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Wendel de Novais
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 07:09
Um pastor evangélico identificado como José Bezerra foi assassinado a facadas durante um culto em uma igreja de Goiás, na manhã desta quarta-feira (25). O crime ocorreu na Igreja Evangélica Pentecostal Luz e Vida, em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. Um homem suspeito de cometer o homicídio foi preso pela Polícia Militar, e uma mulher também ficou ferida durante o ataque. As informações são do g1 Goiás.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito entrou na congregação, atacou o religioso e fugiu. Ele foi localizado nas proximidades de um lago, na região central do município, e levado para a Central de Flagrantes de Luziânia. O investigado frequentava a mesma igreja que a vítima por cerca de um ano e meio e, segundo testemunhas, pretendia se tornar pastor.
Pastor evangélico José Bezerra morto a facadas
A possibilidade de assumir a liderança religiosa, porém, foi descartada pelo conselho da congregação e por José Bezerra, que consideraram que ele não estava preparado para a função. Após a decisão, o homem teria deixado de frequentar os cultos. A Polícia Civil apura se a frustração com a rejeição pode ter motivado o assassinato.
Na delegacia, o suspeito negou o crime e afirmou que caminhava próximo ao lago quando foi abordado pelos policiais. A mulher ferida durante o ataque teria tentado impedir a agressão. O estado de saúde dela não foi informado. O suspeito ainda não havia prestado depoimento até a última atualização, pois foi encaminhado para atendimento médico.
A Prefeitura de Cidade Ocidental divulgou uma nota de pesar pela morte do pastor e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade evangélica. A Polícia Civil segue investigando o caso.