Pastor é preso por furtar celular de freira em hospital

Um pastor foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) suspeito de furtar o celular de uma freira no bairro Guajeru, em Fortaleza.



O homem de 39 anos foi flagrado por câmeras de segurança de uma unidade hospitalar no momento em que furtava o celular de uma freira.



Ela acompanhava o pai que estava internado no local e, conforme a Polícia, teve o celular furtado ao adormecer.



Com as gravações, os agentes capturaram o homem em sua residência em posse de um cigarro de maconha.