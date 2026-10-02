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Pastor e psicólogo é preso por suspeita de crimes sexuais contra fiéis da igreja

Aluizio Vidal, de 58 anos, foi denunciado pelo Ministério Público após mulheres relatarem abusos durante atendimentos psicológicos e no contexto religioso

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 09:38

Pastor e psicólogo é preso por suspeita de crimes sexuais contra fiéis da igreja Crédito: Reprodução

O pastor e psicólogo Aluizio Vidal, de 58 anos, foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público de Rondônia (MP-RO) por suspeita de crimes sexuais contra mulheres. Ele foi preso preventivamente em 15 de setembro e permanece detido.

Segundo o MP-RO, pelo menos oito mulheres procuraram o Núcleo de Atendimento às Vítimas (Navit) para relatar possíveis abusos. As denunciantes frequentavam a igreja onde Aluizio atuava como pastor e algumas também eram atendidas por ele profissionalmente, em consultas psicológicas.

A investigação apura suspeitas de estupro, violação sexual mediante fraude e importunação sexual. A prisão preventiva foi decretada com base na Lei Maria da Penha.

De acordo com as informações divulgadas pelas autoridades, as mulheres foram acolhidas pelo Navit e posteriormente encaminhadas à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde prestaram depoimentos.

A Polícia Civil orienta que outras possíveis vítimas que tenham passado por situações semelhantes procurem a Deam para registrar denúncia. O atendimento é realizado de forma sigilosa.

A igreja frequentada pelo pastor e a defesa de Aluizio Vidal foram procuradas, mas, segundo as informações divulgadas pelo g1 RO, optaram por não se manifestar sobre o caso.

As investigações seguem em andamento, e as acusações ainda serão analisadas pela Justiça.

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