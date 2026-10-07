JUSTIÇA DO TRABALHO

Pastor que apresentou 88 atestados e continuou pregando durante afastamentos perde emprego e tem justa causa mantida pela Justiça

Decisão considerou que atuação em atividades religiosas durante períodos de repouso médico rompeu a confiança com a empresa; trabalhador alegou discriminação religiosa e contestou a demissão

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 15:43

Pastor que apresentou 88 atestados e continuou pregando durante afastamentos perde emprego e tem justa causa mantida pela Justiça Crédito: Imagem gerada pela IA

Um trabalhador que apresentou 88 atestados médicos ao longo de 2025 teve a demissão por justa causa mantida pela Justiça do Trabalho após a empresa apresentar imagens que o mostravam atuando como pastor justamente em períodos nos quais deveria estar afastado das atividades profissionais.

A decisão foi proferida pela 2ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul (SP). Segundo os documentos apresentados pela empresa, uma montadora, o funcionário participava de cultos, celebrações e outros encontros religiosos enquanto os atestados recomendavam repouso, afastamento do trabalho ou limitação de esforços físicos.

Veja motivos que podem levar à justa causa 1 de 10

Em uma das situações analisadas pela Justiça, o trabalhador apresentou recomendação médica relacionada a cervicalgia, condição caracterizada por dores na região do pescoço e dos ombros. No período indicado para afastamento, porém, uma imagem publicada nas redes sociais de uma igreja o mostrava de pé e palestrando durante um evento religioso.

Empresa apontou incompatibilidade entre atestados e atividades

A empresa sustentou no processo que a dispensa não teve qualquer relação com a religião do trabalhador. Segundo a defesa, a justa causa ocorreu exclusivamente pela suposta violação dos deveres funcionais. A companhia informou ainda que, somente em 2025, o empregado apresentou 88 atestados médicos. As recomendações incluíam períodos de repouso, afastamento das atividades profissionais e restrições a esforços físicos.

Para a empresa, a participação em cultos, celebrações e encontros como pastor era incompatível com as condições descritas nos documentos médicos apresentados para justificar as ausências. A situação ganhou peso porque o trabalhador recebia normalmente os salários correspondentes aos períodos em que estava afastado das atividades profissionais.

Trabalhador alegou perseguição e liberdade religiosa

Na ação trabalhista, o funcionário contestou a justa causa e afirmou que a empresa teria criado uma falta grave para justificar uma “dispensa ilegal”. Ele também alegou possuir garantia de estabilidade prevista em acordo coletivo e afirmou que a empresa teria violado seu direito ao exercício da liberdade religiosa.

Segundo o trabalhador, parte dos afastamentos também estaria relacionada à mudança de função ocorrida depois de um período de afastamento previdenciário. Ele sustentou que suas limitações funcionais não teriam sido consideradas adequadamente pela empresa.

A companhia, por outro lado, negou que a religião tivesse qualquer relação com o desligamento e defendeu que a medida foi motivada pelo comportamento considerado incompatível com os afastamentos médicos.

Justiça considerou que houve quebra de confiança

Ao analisar o caso, a juíza Isabela Parelli Haddad Flaitt considerou grave a conduta atribuída ao trabalhador. Para a magistrada, a apresentação de justificativas médicas para permanecer afastado do trabalho, ao mesmo tempo em que o funcionário exercia atividades como pastor, representou uma “quebra da fidúcia”, ou seja, uma ruptura da confiança necessária para a manutenção do vínculo empregatício.

A juíza também destacou que a atividade religiosa, por si só, não estabelece necessariamente um vínculo de emprego com a igreja. Entretanto, observou que líderes religiosos podem, em determinadas situações, receber valores para seu sustento, conhecidos como “prebenda pastoral”. Na avaliação da magistrada, esse aspecto também deveria ser considerado diante das circunstâncias apresentadas no processo.

Imagens foram usadas como prova

As fotografias que ajudaram a embasar a decisão foram retiradas das redes sociais de uma igreja e apresentadas pela empresa no processo. Uma delas mostrava o trabalhador atuando em um evento religioso durante um período em que havia recomendação médica para afastamento. Para a Justiça, o conjunto das provas foi suficiente para caracterizar a gravidade da conduta.

A análise não se concentrou simplesmente no fato de o trabalhador exercer uma atividade religiosa. O ponto considerado relevante foi a incompatibilidade entre os afastamentos médicos apresentados à empresa e as atividades desempenhadas durante esses períodos, conforme as provas analisadas na ação.

Pedido de reintegração foi rejeitado