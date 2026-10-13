TRÂNSITO

Patinetes e bicicletas: infração de trânsito começa a dar multa de R$ 130 em SP

Novas regras entraram em vigor nesta terça-feira (13); penalidade é vinculada ao CPF do condutor, e patinetes têm restrições de circulação e velocidade

Mariana Rios

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 19:24

Prefeitura de SP começa a fiscalizar bicicletas e patinetes elétricos Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Quem desrespeitar as regras de circulação de bicicletas em São Paulo pode receber multa de R$ 130,16, vinculada ao CPF do condutor. As normas para bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual, como patinetes elétricos, entraram em vigor nesta terça-feira (13), na capital paulista.

Conforme as regras do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), conduzir bicicleta em passeio onde a circulação não é permitida ou de forma agressiva configura infração. A fiscalização será realizada pela Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito e pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

As novas regras também estabelecem limites de velocidade de acordo com o local de circulação. Em ciclovias e ciclofaixas exclusivas para bicicletas, o máximo permitido é de 20 km/h. Já em ciclofaixas instaladas em calçadas e compartilhadas com pedestres, o limite cai para 6 km/h.

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Patinetes elétricos e outros equipamentos autopropelidos conduzidos em pé não podem circular em calçadas, canteiros centrais compartilhados com pedestres e outras áreas destinadas a quem anda a pé. Bicicletas elétricas podem transitar nesses locais, desde que respeitem o limite de 6 km/h.

Em vias sem ciclovias ou ciclofaixas, patinetes conduzidos em pé podem circular em ruas onde o limite de velocidade dos demais veículos seja de até 40 km/h, mas devem trafegar a, no máximo, 20 km/h. Bicicletas elétricas e equipamentos com condução sentada ou montada podem circular em vias com limite de até 50 km/h.

Bicicletas e bicicletas elétricas continuam proibidas em vias de trânsito rápido e rodovias sem acostamento.

Para fiscalizar a velocidade, a CET utilizará equipamentos específicos para esses veículos. O órgão também está estruturando procedimentos para recolher, guardar e devolver os equipamentos quando necessário.