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Patinetes e bicicletas: infração de trânsito começa a dar multa de R$ 130 em SP

Novas regras entraram em vigor nesta terça-feira (13); penalidade é vinculada ao CPF do condutor, e patinetes têm restrições de circulação e velocidade

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 19:24

Prefeitura de SP começa a fiscalizar bicicletas e patinetes elétricos
Prefeitura de SP começa a fiscalizar bicicletas e patinetes elétricos Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Quem desrespeitar as regras de circulação de bicicletas em São Paulo pode receber multa de R$ 130,16, vinculada ao CPF do condutor. As normas para bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual, como patinetes elétricos, entraram em vigor nesta terça-feira (13), na capital paulista.

Conforme as regras do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), conduzir bicicleta em passeio onde a circulação não é permitida ou de forma agressiva configura infração. A fiscalização será realizada pela Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito e pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

As novas regras também estabelecem limites de velocidade de acordo com o local de circulação. Em ciclovias e ciclofaixas exclusivas para bicicletas, o máximo permitido é de 20 km/h. Já em ciclofaixas instaladas em calçadas e compartilhadas com pedestres, o limite cai para 6 km/h.

Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador

Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador por Divulgação
Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador por Divulgação
Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador por Divulgação
Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador por Divulgação
Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador por Divulgação
Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador por Divulgação
Patinetes elétricos chegam em Salvador por Divulgação / Ascom Semob
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Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador por Divulgação

Patinetes elétricos e outros equipamentos autopropelidos conduzidos em pé não podem circular em calçadas, canteiros centrais compartilhados com pedestres e outras áreas destinadas a quem anda a pé. Bicicletas elétricas podem transitar nesses locais, desde que respeitem o limite de 6 km/h.

Em vias sem ciclovias ou ciclofaixas, patinetes conduzidos em pé podem circular em ruas onde o limite de velocidade dos demais veículos seja de até 40 km/h, mas devem trafegar a, no máximo, 20 km/h. Bicicletas elétricas e equipamentos com condução sentada ou montada podem circular em vias com limite de até 50 km/h.

Bicicletas e bicicletas elétricas continuam proibidas em vias de trânsito rápido e rodovias sem acostamento.

Para fiscalizar a velocidade, a CET utilizará equipamentos específicos para esses veículos. O órgão também está estruturando procedimentos para recolher, guardar e devolver os equipamentos quando necessário.

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Tags:

Bicicleta são Paulo Patinete Mobilidade Multa

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