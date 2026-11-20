CRIME EM 2018

Patrão é condenado a 20 anos de prisão por matar funcionário após cobrança de dívida trabalhista

Vítima foi agredida com golpes na cabeça e arma branca; após o assassinato, réu ateou fogo ao corpo

Thais Borges

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 12:21

Justiça condena patrão por matar funcionário após cobrança de dívida trabalhista Crédito: Pexels

O Tribunal do Júri de Brazlândia, no Distrito Federal, condenou, na última quinta-feira (19), Cláudio Caxiado Rodrigues a 20 anos e seis meses de prisão, em regime inicial fechado, pelo assassinato de seu funcionário, Edcarlos Moreira de Almeida, e pela destruição parcial do corpo da vítima. O crime ocorreu em 30 de junho de 2018 e, segundo a acusação acolhida pelos jurados, foi motivado pela cobrança de verbas trabalhistas atrasadas. As informações são da assessoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e da sentença do processo.

Segundo a denúncia, Cláudio matou Edcarlos após ser cobrado pelo pagamento de valores trabalhistas que devia ao funcionário. Os jurados consideraram a motivação fútil, uma das três circunstâncias que tornaram o homicídio qualificado.

Além do motivo fútil, os jurados reconheceram que o crime foi cometido com emprego de meio cruel e que o réu utilizou um recurso que dificultou a defesa da vítima. Eles também condenaram Cláudio pela destruição parcial do corpo. A defesa havia pedido a absolvição, alegando que o réu agiu para proteger o patrimônio de outra pessoa. Também solicitou o reconhecimento de que o homicídio ocorreu sob circunstâncias que poderiam reduzir a pena e a retirada das qualificadoras. Todos os pedidos foram rejeitados.

Na sentença, o juiz destacou que o crime aconteceu em um sábado à noite, entre 20h50 e 21h, em um imóvel destinado a atividades laborais. O local também abrigava uma casa destinada aos funcionários, onde Cláudio morava com a família. Segundo a decisão, o dia e o horário contribuíram para que o assassinato pudesse ser cometido sem chamar a atenção, já que havia menos trabalhadores e outras pessoas nas imediações.

A decisão também descreve a violência da agressão, que incluiu pancadas na cabeça e golpes de arma branca, provocando sofrimento excessivo à vítima. Depois, o réu ateou fogo ao corpo.

Outro ponto considerado pelo juiz foi o depoimento de uma testemunha que teve a identidade preservada. Ela afirmou ter recebido uma ligação de Cláudio após o crime. Segundo o relato, ele pediu que a testemunha ficasse em silêncio caso fosse procurada para prestar esclarecimentos e negasse conhecer os fatos ou as pessoas envolvidas. Para o magistrado, a atitude foi uma tentativa de influenciar testemunhas e dificultar a investigação.

A pena ficou em 19 anos e três meses pelo homicídio qualificado e um ano e três meses pela destruição do cadáver, além de 53 dias-multa. O juiz considerou que Cláudio confessou o assassinato, o que contribuiu para reduzir a pena, mas manteve o agravante relacionado ao uso de meio cruel. A confissão não foi considerada em relação à destruição do corpo: o réu admitiu que retirou a vítima do local, mas negou ter ateado fogo nela.