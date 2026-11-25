FACÇÃO

PCC tem presença em 22 estados, CV em 19 e TCP em quatro; veja mapas

Pesquisa identificou 31 organizações criminosas no Brasil e analisou a influência das facções sobre territórios e atividades econômicas

Esther Morais

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 10:06

PCC e CV na Bahia Crédito: Reprodução

O Primeiro Comando da Capital (PCC) tem presença relevante em 22 estados brasileiros, enquanto o Comando Vermelho (CV) atua em 19. Já o Terceiro Comando Puro (TCP) foi identificado em quatro estados. Os dados fazem parte do documento “Cenários do Crime Organizado no Brasil”, lançado na segunda-feira (23) pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), em Brasília.

O levantamento analisou a atuação de organizações criminosas ligadas ao narcotráfico no país, com dados coletados até junho de 2025. Ao todo, foram identificadas 31 organizações relevantes, das quais 28 têm origem faccional, duas são milícias e uma é estrangeira.

Segundo o estudo, PCC, CV e TCP são as três organizações com atuação nacional, por apresentarem presença relevante em mais de uma região brasileira. Apesar disso, a maior parte das facções identificadas tem atuação local. Além do PCC e do CV, o TCP é a única organização que aparece de forma relevante em mais de dois estados.

Veja mapas:

PCC tem presença em 22 estados, CV em 19 e TCP em quatro; veja mapa 1 de 11

O PCC tem atuação voltada principalmente ao atacado e à exportação de drogas. De acordo com o documento, a facção prioriza o controle territorial de rotas que passam por Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Em outros estados, mantém presença em municípios e pontos logísticos considerados estratégicos para o transporte de entorpecentes.

Já a expansão do Comando Vermelho ocorre principalmente nas regiões Norte e Nordeste. O relatório relaciona o avanço da facção ao aumento dos índices de homicídio registrados nesses estados ao longo da última década. A atuação do grupo está concentrada no controle territorial e no domínio de pontos de venda de drogas.

O Terceiro Comando Puro, por sua vez, tem ampliado sua presença para além do Rio de Janeiro nos últimos anos. Conforme a análise, o processo de nacionalização é impulsionado por conexões entre lideranças cariocas e criminosos de outros estados. O TCP também se apresenta como uma alternativa para facções regionais que buscam se afastar do controle do CV e da estrutura hierárquica do PCC.

O estudo também aponta que organizações criminosas têm diversificado suas atividades e ampliado a exploração econômica dos territórios. Entre as práticas identificadas estão a cobrança de taxas de proteção de comerciantes e moradores, a exploração de bens e serviços essenciais e a ocupação forçada de imóveis.

De acordo com o documento, essas atividades garantem fontes de renda constantes às facções e reduzem a dependência do tráfico de drogas. O relatório destaca que práticas associadas historicamente às milícias têm sido replicadas por organizações criminosas em diferentes regiões do país.