BENEFÍCIO

Pé-de-Meia vai pagar R$ 200 extras a estudantes que fizerem o Enem 2026; veja quem tem direito

Benefício é destinado a alunos que estão concluindo o ensino médio

Millena Marques

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 21:46

O MDS abriu pente-fino no programa Pé-de-Meia e estuda exigir a devolução de valores após TCU identificar 4 mil cadastros suspeitos. Crédito: Foto: MEC/Divulgação

Estudantes do ensino médio público que recebem o Pé-de-Meia poderão ganhar uma parcela extra de R$ 200 por participar dos dois dias de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026. A previsão do Ministério da Educação (MEC) é contemplar cerca de 1,2 milhão de beneficiários que estão concluindo essa etapa de ensino.

Para ter direito ao dinheiro adicional, o estudante precisa estar matriculado no último ano do ensino médio e comparecer aos dois dias de aplicação do exame, marcados para 8 e 15 de novembro. Quem faltar a uma das provas não receberá o incentivo.

O pagamento está previsto para ocorrer entre 22 de fevereiro e 1º de março de 2027. A liberação dependerá do envio das informações de conclusão do ensino médio pelas redes de ensino ao MEC.

Além do bônus pela participação no Enem, o programa oferece até nove parcelas mensais de R$ 200 ao longo do ano, destinadas a incentivar a frequência escolar. Os estudantes também recebem R$ 1 mil ao concluir cada ano do ensino médio, valor que fica retido e só pode ser sacado após a aprovação na etapa.

Considerando os incentivos de frequência, conclusão e participação no Enem, o benefício pode alcançar R$ 9,2 mil por estudante ao longo dos três anos.

Como consultar o Pé-de-Meia

O MEC disponibiliza uma plataforma para que os estudantes consultem informações sobre o benefício. No sistema, é possível verificar se o aluno atende aos critérios para participar do programa, além de acompanhar o histórico de matrículas, a frequência escolar, a situação cadastral e as datas de pagamento.

O calendário de depósitos também pode ser consultado no portal do MEC e no aplicativo Caixa Tem.

Uma das exigências para receber as parcelas mensais é manter frequência escolar mínima de 80%. Caso o estudante fique abaixo desse percentual em determinado período, o pagamento referente aos meses em que não atingiu a meta fica retido. Os valores podem ser liberados quando a frequência mínima exigida voltar a ser cumprida.