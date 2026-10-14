PENAS MAIS RIGOROSAS

PEC da Segurança avança no Senado e segue para votação no Plenário

Proposta prevê integração das forças de segurança, mudanças nas atribuições das polícias e penas mais rigorosas para integrantes de facções e milícias

Mariana Rios

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 17:00

À mesa, presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA) conduz reunião de análise da PEC 18/2025, conhecida como PEC da Segurança Pública Crédito: Divulgação/Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado concluiu nesta quarta-feira (14) a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública. O texto segue agora para análise do Plenário, onde precisará ser aprovado em dois turnos.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sinalizou a intenção de iniciar a discussão da proposta após a votação do projeto que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. Segundo o presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), a análise da PEC em Plenário pode começar já nesta quinta-feira (15).

Para ser aprovada, a proposta precisa receber pelo menos 49 votos favoráveis dos 81 senadores em cada um dos dois turnos. O calendário pode ser acelerado se houver acordo entre os parlamentares e aprovação de um requerimento para votação em calendário especial.

A conclusão da etapa na CCJ ocorreu após Otto Alencar declarar prejudicados três destaques que tratavam de emendas ao texto. Os autores das propostas não estavam presentes na reunião desta quarta-feira.

O que prevê a PEC da Segurança

Enviada pelo governo federal, a proposta reorganiza o sistema de segurança pública e estabelece novas regras para a atuação conjunta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Entre as medidas estão o compartilhamento de informações e provas e a criação de forças-tarefa integradas.

O texto também prevê penas mais rigorosas para líderes e integrantes de facções criminosas, organizações paramilitares e milícias. Entre as medidas estão a prisão em presídios de segurança máxima, restrições à progressão de regime e a benefícios processuais, além da possibilidade de confisco de bens relacionados à atividade criminosa.

A PEC ainda prevê a criação do Sistema de Políticas Penais, amplia as atribuições da Polícia Rodoviária Federal para incluir o policiamento de ferrovias e hidrovias federais e abre caminho para a criação de polícias municipais civis, com atuação ostensiva e comunitária, sob condições previstas no texto.