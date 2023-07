Peça de brinquedo ‘kamikaze’ se solta em parque de diversões e atinge duas pessoas

Duas mulheres ficaram feridas após a peça de um brinquedo conhecido como "kamikaze" ter se soltado e as atingindo na noite desta sexta-feira, 7, em um parque de diversões na Praia do Itararé, em São Vicente, no litoral paulista. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas a um hospital da região.



As mulheres têm 27 e 53 anos e passeavam pelo local na hora em que a peça se soltou do kamikaze. Vídeos do momento publicados nas redes sociais mostram o brinquedo funcionando no momento do acidente, quando uma parte decorativa em formato de estrela se solta e acerta uma das vítimas.