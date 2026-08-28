TRT

Pedreiro dispensa advogado, faz a própria defesa em disputa trabalhista e impressiona juiz: 'Pode mudar de profissão'

Trabalhador estudou a CLT para sustentar pessoalmente seus argumentos e recebeu elogios do relator durante julgamento

Carol Neves

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 11:43

Edilson Takahara fez a própria sustentação oral Crédito: Reprodução

Uma sustentação oral feita por um pedreiro chamou a atenção dos integrantes da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11), no último dia 17. Edilson Takahara decidiu defender o próprio caso no tribunal e recebeu elogios do relator, juiz convocado Sandro Nahmias Melo. A informação foi divulgada pelo portal Migalhas.

"Pode mudar de profissão, porque a lógica de argumentos acabou sendo melhor do que muitas sustentações que essa turma tem ouvido de doutos patronos", afirmou o magistrado.

Takahara usou o chamado jus postulandi, que permite à parte atuar pessoalmente na Justiça do Trabalho, para fazer sua sustentação oral. Antes de ir à tribuna, segundo relatou, ele estudou noções da CLT e os pontos relacionados ao próprio processo.

"Para mim, não é tão fácil, acho que todo mundo sabe disso. Porque eu tive que me esforçar para vencer essa barreira de criar coragem de vir até aqui, mesmo com todo mundo dizendo: 'olha, não adianta, você não vai saber falar'. Então, eu me esforcei estudando o básico em relação à CLT, em relação ao meu caso."

Defesa feita pelo trabalhador parte surpreendeu 1 de 3

A disputa envolve o reconhecimento de vínculo de emprego entre o pedreiro e um condomínio. A empresa recorreu da decisão que reconheceu a relação trabalhista e alegou que Takahara teria prestado serviços como autônomo.

Durante a sessão, o trabalhador também admitiu que havia apresentado um argumento sobre a suposta deserção do recurso da empresa, mas mudou de entendimento após revisar o assunto.

Ao comentar a sustentação, o relator destacou justamente a possibilidade de o trabalhador defender seus direitos diretamente no tribunal.

"O jus postulandi [...] permite que um trabalhador que exerce a atividade digna de pedreiro venha a essa turma e tenha o seu direito de sustentar oralmente. E o faz com todo zelo."