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Pedreiro elogiado por defender a si mesmo na Justiça ganha bolsa para cursar Direito

Edilson Takahara chamou atenção ao fazer sustentação oral em processo trabalhista e agora poderá iniciar graduação em Manaus

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 13:13

Edilson Takahara
Edilson Takahara Crédito: Reprodução/Fametro

O pedreiro Edilson Takahara, que chamou atenção ao assumir a própria defesa em uma ação trabalhista no Amazonas, recebeu uma bolsa para cursar Direito na Faculdade FAMEC, em Manaus. A oportunidade surgiu após sua atuação perante a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11).

No processo, Takahara buscava o reconhecimento de vínculo empregatício, enquanto o condomínio recorria de uma decisão favorável ao trabalhador. Sem advogado, ele utilizou o chamado jus postulandi, possibilidade de a própria parte atuar na Justiça do Trabalho, e estudou normas da CLT e detalhes do processo para apresentar seus argumentos ao colegiado.

Defesa feita pelo trabalhador parte surpreendeu

Juiz elogiou Edilson após sustentação oral por Reprodução
Edilson e o juiz por Reprodução
Edilson Takahara fez a própria sustentação oral por Reprodução
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Juiz elogiou Edilson após sustentação oral por Reprodução

A sustentação oral foi elogiada pelo relator do caso, o juiz convocado Sandro Nahmias Melo, que sugeriu uma mudança de carreira ao pedreiro. “Pode mudar de profissão, porque a lógica de argumentos acabou sendo melhor do que muitas sustentações que essa turma tem ouvido de doutos patronos.”

A experiência foi levada posteriormente a estudantes de Direito da unidade Compensa da FAMEC, durante um encontro do projeto “Caminhos do Direito”. A iniciativa busca discutir cidadania, acesso à Justiça e as diferentes possibilidades de atuação na área jurídica.

Segundo informações publicadas pela Fametro, Takahara relatou que acompanhou a ação desde a primeira instância, analisou o recurso apresentado pela empresa e preparou as contrarrazões e um recurso adesivo.

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Para conduzir a própria defesa, ele precisou aprender a usar o sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), certificado digital e token, além de comprar um computador. Também pesquisou decisões anteriores, conceitos jurídicos e argumentos que poderiam fortalecer sua posição no caso.

Ele contou ainda que comprou uma roupa social especialmente para comparecer ao Tribunal. Agora, com a bolsa, poderá aprofundar na graduação os conhecimentos que começou a adquirir por conta própria durante a disputa trabalhista.

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